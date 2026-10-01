Previsão do tempo

Outubro será chuvoso e terá variação de temperaturas no Paraná

3 minutos de leitura
Tribuna do Paraná
Por Julia Moreira
- Atualizado: 01/10/26 09h32
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Fotografia em enquadramento amplo com plano geral panorâmico da vista urbana de uma cidade observada através de grandes janelas de vidro em um ponto de observação elevado, sob tempo severo e tempestuoso. Em primeiro plano, na parte inferior e interna do ambiente, estende-se o piso escuro de cimento e uma barra de proteção/guarda-corpo na cor vermelha que corta horizontalmente a extensão das janelas. À esquerda, junto à estrutura metálica da janela, há uma lixeira cilíndrica de cor azul. No plano intermediário, dividida por caixilhos retangulares pretos das janelas de vidro, sobressai a vista aérea do espaço urbano, composta por diversos edifícios, casas, ruas e vegetação densa intercalada entre as construções. Ao fundo, o horizonte e o céu são cobertos por densas e escuras nuvens de tempestade em tons de cinza-chumbo, sinalizando chuva forte sobre a região central e periférica da cidade.
Mês será fortemente influenciado pelo El Niño. Foto: Arquivo/Daniel Castellano/Gazeta do Povo.

O mês de outubro deve manter no Paraná um cenário de instabilidade e grandes variações nas condições do tempo. Segundo a previsão do Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar), a atuação do fenômeno El Niño deve influenciar o tempo no estado ao longo do mês.

Desde abril, a maioria das estações meteorológicas do Paraná registra volumes de chuva acima da média histórica. A tendência é que outubro siga esse padrão, com precipitações acima da climatologia. Em relação às temperaturas, a previsão indica que os valores devem ficar próximos ou levemente acima da média para o período.

Confira, a seguir, os principais detalhes da previsão do tempo do mês:

Como o El Niño vai afetar o mês de outubro?

O El Niño está no pico de atuação e favorece a passagem de frentes frias sobre o Paraná. Desde abril, a maioria das estações meteorológicas registra volumes de chuva acima do normal.

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Para outubro, a previsão é de que as precipitações ultrapassem novamente a média histórica, principalmente no Oeste, Sudoeste e Sul do estado, onde os eventos serão mais frequentes e intensos.

Quais regiões devem receber mais chuva?

O Oeste e Sudoeste são historicamente as áreas mais chuvosas em outubro. Perto de Francisco Beltrão e Foz do Iguaçu, a média fica entre 225 mm e 250 mm. Cascavel e Santa Helena recebem entre 200 mm e 225 mm. A capital Curitiba está na região menos chuvosa, com média entre 100 mm e 125 mm.

Como serão as temperaturas?

O mês terá oscilações marcantes. Antes das frentes frias, massas de ar quente vindas do interior do continente elevarão as temperaturas, especialmente no Norte e Noroeste.

Depois da passagem das frentes, o tempo esfria. Essa alternância entre calor e frio deve manter a temperatura média de outubro próxima dos valores normais para a época.

Onde ficam mais altas e mais baixas?

As máximas mais elevadas ocorrem no extremo Noroeste, acima de 30°C à tarde. As mínimas mais baixas acontecem no Centro Sul e na Região Metropolitana de Curitiba, entre 12°C e 14°C ao amanhecer. A capital e a região de Palmas registram as médias mais baixas do estado, entre 14°C e 16°C.

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