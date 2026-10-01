Outubro será chuvoso e terá variação de temperaturas no Paraná

O mês de outubro deve manter no Paraná um cenário de instabilidade e grandes variações nas condições do tempo. Segundo a previsão do Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar), a atuação do fenômeno El Niño deve influenciar o tempo no estado ao longo do mês.

Desde abril, a maioria das estações meteorológicas do Paraná registra volumes de chuva acima da média histórica. A tendência é que outubro siga esse padrão, com precipitações acima da climatologia. Em relação às temperaturas, a previsão indica que os valores devem ficar próximos ou levemente acima da média para o período.

Confira, a seguir, os principais detalhes da previsão do tempo do mês:

Como o El Niño vai afetar o mês de outubro?

O El Niño está no pico de atuação e favorece a passagem de frentes frias sobre o Paraná. Desde abril, a maioria das estações meteorológicas registra volumes de chuva acima do normal.

Para outubro, a previsão é de que as precipitações ultrapassem novamente a média histórica, principalmente no Oeste, Sudoeste e Sul do estado, onde os eventos serão mais frequentes e intensos.

Quais regiões devem receber mais chuva?

O Oeste e Sudoeste são historicamente as áreas mais chuvosas em outubro. Perto de Francisco Beltrão e Foz do Iguaçu, a média fica entre 225 mm e 250 mm. Cascavel e Santa Helena recebem entre 200 mm e 225 mm. A capital Curitiba está na região menos chuvosa, com média entre 100 mm e 125 mm.

Como serão as temperaturas?

O mês terá oscilações marcantes. Antes das frentes frias, massas de ar quente vindas do interior do continente elevarão as temperaturas, especialmente no Norte e Noroeste.

Depois da passagem das frentes, o tempo esfria. Essa alternância entre calor e frio deve manter a temperatura média de outubro próxima dos valores normais para a época.

Onde ficam mais altas e mais baixas?

As máximas mais elevadas ocorrem no extremo Noroeste, acima de 30°C à tarde. As mínimas mais baixas acontecem no Centro Sul e na Região Metropolitana de Curitiba, entre 12°C e 14°C ao amanhecer. A capital e a região de Palmas registram as médias mais baixas do estado, entre 14°C e 16°C.