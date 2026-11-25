Uma câmera de segurança registrou o momento em que um vendaval atingiu o Autódromo Internacional Zilmar Beux, em Cascavel, no Oeste do Paraná, e provocou estragos em uma sala.

O espaço, onde pessoas trabalhavam durante os preparativos para a 40ª edição da Cascavel de Ouro, também é o local da direção de prova do circuito. A gravação, feita por volta das 16h05 da última sexta-feira (20), mostra o ambiente ocupado por funcionários e integrantes da organização.

Pelas janelas, é possível observar o céu escurecido antes da chegada das rajadas mais fortes. Pouco depois, o vento invade o espaço e provoca a quebra das vidraças. Na sequência, objetos e equipamentos são arremessados, e as pessoas que estavam no local correm para se proteger.

Nas imagens, também é possível ver as pessoas retornando para verificar os danos e recolher os objetos. Apesar da destruição, ninguém ficou ferido dentro da sala.

Em uma publicação nas redes sociais, o fotógrafo do evento Daniel Gomes comentou a intensidade do fenômeno: “A gente não tem noção das forças da natureza, e o quanto a gente é pequeno perto de tudo isso, em poucos segundos esse ciclone levou vidros de 2m abaixo jogando tudo longe, mesas, divisórias, notebooks, e até pessoas. Apesar do susto e dos estragos a Cascavel de Ouro aconteceu.”

O vendaval também derrubou tendas e danificou equipamentos e o sistema de cronometragem do autódromo. Por causa dos danos, todas as atividades previstas para sexta-feira foram suspensas, incluindo o treino classificatório. As corridas da 40ª edição da Cascavel de Ouro foram realizadas no sábado (21).