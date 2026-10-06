Vendaval, granizo ou alagamento: como escolas do Paraná devem agir em emergências

Uma chuva forte, um vendaval ou uma inundação durante o horário de aula podem assustar os alunos, além de exigirem reações diferentes dentro da escola. Considerando a previsão de forte influência do fenômeno El Niño no Sul do país durante outubro e novembro, o Programa Brigadas Escolares elaborou um guia com protocolos específicos para estudantes e funcionários lidarem com esses efeitos.

O material tem 23 páginas e orienta as equipes das escolas a preparar simulados para que as crianças e adolescentes saibam agir frente a casos de vendaval, granizo, chuva intensa, enxurrada e alagamento, com procedimentos que devem ser conhecidos antes de uma eventual emergência. Ele pode ser baixado gratuitamente no site da Defesa Civil do Paraná.

A orientação muda conforme o tipo de ocorrência. Em caso de vendaval ou granizo, a recomendação é permanecer dentro da sala de aula ou em outros espaços com estruturas mais robustas, como corredores, afastados de portas e janelas que sejam voltadas para áreas externas. Os alunos devem ficar no ponto mais distante das janelas, protegidos sob as carteiras, usando as mochilas para proteger a cabeça.

Em situações de enxurrada ou alagamento, a orientação é levar os estudantes para os pontos mais altos da edificação escolar. Já em um princípio de incêndio, o procedimento é deixar o prédio de forma rápida e organizada, seguindo o protocolo de evacuação praticado até um local seguro. As escolas também são orientadas a acompanhar a previsão do tempo e os boletins e alertas enviados pela Defesa Civil.

Para os simulados, o guia indica etapas como adotar sinais sonoros para indicar o momento de iniciar cada protocolo e apresentar a todos as rotas de fuga e os pontos de encontro seguros. Para cada cenário, o documento indica as providências que devem ser tomadas por quatro grupos: direção da escola, professores e servidores, brigadistas escolares e estudantes.

De acordo com o próprio material, “o aprimoramento e a revisão contínua destas práticas são fundamentais para assegurar que cada integrante da comunidade escolar compreenda seu papel e esteja preparado para agir de forma segura e organizada, contribuindo para a proteção e o bem-estar de todos.”

Segundo o governo estadual, os procedimentos serão trabalhados em treinamentos do Programa Brigadas Escolares previstos para outubro e novembro nas 2.474 unidades estaduais e de ensino especial. A iniciativa já realiza simulados para ensinar os alunos a saírem de forma rápida e organizada dos locais em situações que ofereçam risco.

El Niño

O El Niño é um fenômeno climático natural que ocorre com o aquecimento das águas da superfície do oceano Pacífico equatorial, provocando mudanças nos ventos, na pressão atmosférica e nas chuvas ao redor do mundo.

A Organização Meteorológica Mundial fez um alerta, no mês passado, de que o fenômeno deve atingir intensidade muito forte nos próximos meses e estender seus efeitos até fevereiro de 2027. O evento aumenta riscos de inundações, secas e calor extremo em diversas regiões do planeta.