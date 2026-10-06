Novo viaduto de 120 metros é liberado no Contorno Norte de Curitiba

Um novo viaduto foi liberado para o tráfego nesta terça-feira (6) no km 12+480 da PR-418, o Contorno Norte de Curitiba, em Almirante Tamandaré. A estrutura fica no cruzamento com a Rua das Amoreiras e integra as obras de duplicação e modernização da rodovia, que contorna a região norte da capital paranaense e conecta municípios da Região Metropolitana (RMC).

O viaduto tem 120,60 metros de comprimento e 13 metros de largura, com quatro vãos de aproximadamente 30 metros. Inicialmente, a concessionária Via Araucária avaliou a possibilidade de ampliar o viaduto antigo, mas fatores como a presença de um corpo hídrico e a largura necessária levaram à construção de uma nova passagem, ao lado da estrutura existente. As peças incluem cinco vigas de concreto pré-moldado de mais de 60 toneladas cada, que tiveram que ser içadas por guindastes durante a construção.

O cruzamento com a Rua das Amoreiras concentra circulação de veículos comerciais, carros e pedestres entre os bairros às margens da PR-418. Com o novo viaduto, os cruzamentos no trecho são eliminados, o que, segundo a empresa, dá mais segurança para motoristas e incentiva a mobilidade e a integração econômica dos municípios da Grande Curitiba.

O Contorno Norte é considerado perigoso em razão do alto número de acidentes de trânsito. Ele constitui um ponto importante de passagem de caminhões que seguem tanto rumo ao estado de São Paulo como ao Sul do país.

Obras no Contorno Norte de Curitiba

As obras no trecho incluem desde o entroncamento com a PR-417, no município de Colombo, até a conexão com a pista dupla localizada perto do trevo para Campo Largo.

A entrega na Rua das Amoreiras faz parte do pacote maior de duplicação do Contorno Norte, que abrange um trecho de quase 17 quilômetros. Enquanto algumas passagens e viadutos já foram finalizados, outros pontos seguem com obras em andamento — como os viadutos nos quilômetros 6, 10, 13, 14 e 17.

Segundo o cronograma da concessionária, a expectativa é de que toda a duplicação do trecho seja entregue até fevereiro de 2027.

Localização Tipo de obra Status Previsão de conclusão Km 5+550 OAE (Obra de Arte Especial) – Passagem Inferior Concluído Concluído Km 6+900 OAE – Diamante Em andamento Dezembro / 2026 Km 7+800 OAE – Passagem Superior Concluído Concluído Km 10+930 OAE – Passagem Superior Em andamento Dezembro / 2026 Km 12+480 (Rua das Amoreiras) OAE – Diamante Concluído Liberação em Out / 2026 Km 13+200 OAE – Passagem Inferior Em andamento Fevereiro / 2027 Km 14+360 OAE – Trevo Passagem Superior Em andamento Fevereiro / 2027 Km 17+890 OAE – Passagem Superior Em andamento Fevereiro / 2027 Km 5,100 ao 21+860 Duplicação do Trecho Em andamento Fevereiro / 2027