Vencimento do licenciamento anual de veículos começa nesta sexta no Paraná

A partir desta sexta-feira (15) começa o calendário de vencimento do Certificado de Licenciamento Anual (CRLV) no Paraná – documento que comprova que seu automóvel está dentro dos conformes para circular pelas ruas e estradas.
Neste ano, o cronograma foi simplificado e agora conta com dez datas de vencimento, organizadas conforme o número final da placa. O valor é único para todos os veículos: R$ 94,61.
A guia de pagamento pode ser acessada nos sites do Detran-PR, no PIÁ, pelo aplicativo Detran InteliGente ou nas unidades de atendimento. O documento fica disponível em até dois dias e, para quem prefere agilidade, o pagamento via PIX libera o certificado em apenas 15 minutos.
Vale lembrar que o documento só será emitido após a quitação completa do licenciamento, do IPVA e de eventuais multas e débitos pendentes. Só então o Certificado de Registro e Licenciamento do Veículo (CRLV) é liberado, atestando que o veículo está em total conformidade com a legislação.
Depois de pagar, o motorista pode escolher se prefere o documento em formato físico ou digital. Mas atenção: quem for flagrado circulando com veículo não licenciado comete infração gravíssima, sujeita à multa, pontos na carteira e remoção do veículo.
Calendário Licenciamento PR 2025
O calendário do Licenciamento no Paraná, organizado pelo Detran PR, segue o seguinte modelo:
|NUMERAÇÃO FINAL DA PLACA
|DIA DO PAGAMENTO
|1
|15 de agosto
|2
|29 de agosto
|3
|10 de setembro
|4
|19 de setembro
|5
|30 de setembro
|6
|10 de outubro
|7
|20 de outubro
|8
|31 de outubro
|9
|14 de novembro
|0
|28 de novembro