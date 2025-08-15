Confira o calendário!

Vencimento do licenciamento anual de veículos começa nesta sexta no Paraná

2 minutos de leitura
Tribuna do Paraná
Por AEN Tai Editado por Barbara Schiontek
- Atualizado: 15/08/25 15h45
Licenciamento de veículos começa a vencer nesta sexta no Paraná
Foto: Giuliano Gomes - Detran-PR

A partir desta sexta-feira (15) começa o calendário de vencimento do Certificado de Licenciamento Anual (CRLV) no Paraná – documento que comprova que seu automóvel está dentro dos conformes para circular pelas ruas e estradas.

Neste ano, o cronograma foi simplificado e agora conta com dez datas de vencimento, organizadas conforme o número final da placa. O valor é único para todos os veículos: R$ 94,61.

A guia de pagamento pode ser acessada nos sites do Detran-PR, no PIÁ, pelo aplicativo Detran InteliGente ou nas unidades de atendimento. O documento fica disponível em até dois dias e, para quem prefere agilidade, o pagamento via PIX libera o certificado em apenas 15 minutos.

+ Leia mais

Vale lembrar que o documento só será emitido após a quitação completa do licenciamento, do IPVA e de eventuais multas e débitos pendentes. Só então o Certificado de Registro e Licenciamento do Veículo (CRLV) é liberado, atestando que o veículo está em total conformidade com a legislação.

Depois de pagar, o motorista pode escolher se prefere o documento em formato físico ou digital. Mas atenção: quem for flagrado circulando com veículo não licenciado comete infração gravíssima, sujeita à multa, pontos na carteira e remoção do veículo.

Calendário Licenciamento PR 2025

O calendário do Licenciamento no Paraná, organizado pelo Detran PR, segue o seguinte modelo:

NUMERAÇÃO FINAL DA PLACADIA DO PAGAMENTO
1 15 de agosto
2 29 de agosto
3 10 de setembro
4 19 de setembro
5 30 de setembro
6 10 de outubro
7 20 de outubro
8 31 de outubro
9 14 de novembro
0 28 de novembro
Grupos de WhatsApp da Tribuna
Receba Notícias no seu WhatsApp!
Receba as notícias do seu bairro e do seu time pelo WhatsApp.
Participe dos Grupos da Tribuna