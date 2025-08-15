Vencimento do licenciamento anual de veículos começa nesta sexta no Paraná

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

A partir desta sexta-feira (15) começa o calendário de vencimento do Certificado de Licenciamento Anual (CRLV) no Paraná – documento que comprova que seu automóvel está dentro dos conformes para circular pelas ruas e estradas.

Neste ano, o cronograma foi simplificado e agora conta com dez datas de vencimento, organizadas conforme o número final da placa. O valor é único para todos os veículos: R$ 94,61.

A guia de pagamento pode ser acessada nos sites do Detran-PR, no PIÁ, pelo aplicativo Detran InteliGente ou nas unidades de atendimento. O documento fica disponível em até dois dias e, para quem prefere agilidade, o pagamento via PIX libera o certificado em apenas 15 minutos.

Vale lembrar que o documento só será emitido após a quitação completa do licenciamento, do IPVA e de eventuais multas e débitos pendentes. Só então o Certificado de Registro e Licenciamento do Veículo (CRLV) é liberado, atestando que o veículo está em total conformidade com a legislação.

Depois de pagar, o motorista pode escolher se prefere o documento em formato físico ou digital. Mas atenção: quem for flagrado circulando com veículo não licenciado comete infração gravíssima, sujeita à multa, pontos na carteira e remoção do veículo.

Calendário Licenciamento PR 2025

O calendário do Licenciamento no Paraná, organizado pelo Detran PR, segue o seguinte modelo:

NUMERAÇÃO FINAL DA PLACA DIA DO PAGAMENTO 1 15 de agosto 2 29 de agosto 3 10 de setembro 4 19 de setembro 5 30 de setembro 6 10 de outubro 7 20 de outubro 8 31 de outubro 9 14 de novembro 0 28 de novembro