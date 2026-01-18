Vai curtir trilhas e cachoeiras no verão? Fique atento a estas dicas!

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Com as altas temperaturas e o período de férias, o turismo de natureza em trilhas e cachoeiras está entre as principais opções de lazer no Paraná. A Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) reforça cuidados fundamentais para garantir a segurança dos visitantes, desde o planejamento do roteiro até a prevenção contra doenças infecciosas e acidentes com animais peçonhentos.

A orientação principal é nunca fazer trilhas sozinho. O ideal é estar em grupo e avisar amigos ou familiares sobre o roteiro e o horário previsto de retorno. Recomenda-se usar roupas leves, mas com calças compridas e mangas longas, calçados antiderrapantes e, se possível, perneiras. Itens essenciais incluem kit de primeiros socorros, lanterna, apito, manta térmica e reserva extra de água e alimentos energéticos.

O uso correto de repelentes é crucial para prevenir doenças como febre amarela, dengue, leishmanioses e febre maculosa. Apenas produtos aprovados pela Anvisa com princípios ativos específicos são eficazes, como Icaridina, DEET e IR3535. A vacinação contra febre amarela é recomendada pelo menos 10 dias antes do deslocamento para áreas de mata.

Cuidados com carrapatos e animais peçonhentos

A atenção ao carrapato-estrela, transmissor da febre maculosa, deve ser constante. Recomenda-se inspecionar o corpo a cada 2 horas durante a atividade. Em caso de picada, remova o carrapato com uma pinça e lave o local com água e sabão. Áreas com presença de capivaras, cavalos e antas são consideradas de alerta máximo.

Para evitar acidentes com animais peçonhentos, o uso de botas e luvas é essencial. Em caso de picadas ou mordeduras, lave o local com água e sabão e procure imediatamente atendimento médico. Se possível, leve uma foto do animal para facilitar a identificação e o tratamento adequado.

Em qualquer caso de sintomas após uma trilha, é fundamental procurar serviço médico e relatar o histórico do passeio para um diagnóstico rápido e preciso.

Manda pra Tribuna!

Você conhece pessoas que fazem coisas incríveis, viu alguma irregularidade na sua região? Quer mandar uma foto, vídeo ou fazer uma denúncia? Entre em contato com a gente pelo WhatsApp dos Caçadores de Notícias, pelo número (41) 9 9683-9504. Ah, quando falar com a gente, conte sobre essa matéria aqui! 😉