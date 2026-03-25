UTIs neonatais do Paraná terão suporte remoto do Hospital Pequeno Príncipe

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A Secretaria de Estado da Saúde do Paraná (Sesa) lançou o projeto ‘Bate-Bate Coração’, que conectará UTIs neonatais de hospitais regionais ao Hospital Pequeno Príncipe (HPP), referência em cardiologia pediátrica. A iniciativa visa aprimorar o diagnóstico e acompanhamento de recém-nascidos com cardiopatias congênitas graves em todo o estado.

O projeto, que receberá investimentos de R$ 3 milhões, utilizará tecnologia de ponta e telemedicina para permitir que a equipe especializada do HPP atue remotamente no suporte às unidades de saúde estaduais. Robôs de telepresença serão posicionados ao lado dos leitos neonatais, possibilitando interação em tempo real entre as equipes locais e os profissionais do HPP.

Cinco hospitais da rede estadual participarão da primeira fase do projeto: Hospital Regional do Norte Pioneiro, Hospital Norospar, Santa Casa de Paranavaí, Santa Casa de Irati e Hospital Regional do Sudoeste Walter Alberto Pecotis. Essas unidades contarão com apoio técnico do HPP para avaliação clínica, definição de fluxos, capacitação de equipes e implementação de protocolos de atendimento.

Impacto na saúde neonatal

Estima-se que cerca de 1.200 bebês nasçam com algum tipo de cardiopatia congênita anualmente no Paraná. Desses, aproximadamente 400 necessitarão de cirurgia ainda no período neonatal e outros 600 deverão ser acompanhados em ambulatórios especializados. O projeto Bate-Bate Coração foi desenvolvido para oferecer suporte a esses casos.

Além do atendimento aos bebês cardiopatas, o projeto também contribuirá para a qualificação do cuidado neonatal de forma mais ampla, disponibilizando especialistas de outras áreas, como neurologia, para suporte remoto às equipes locais.