Vacinação contra a gripe começa neste sábado: quem pode vacinar?

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A Campanha Nacional de Vacinação contra a Influenza começa neste sábado (28/03), nas regiões Centro-Oeste, Nordeste, Sudeste e Sul do Brasil. A mobilização segue até 30 de maio e prioriza crianças de 6 meses a menores de 6 anos, idosos com 60 anos ou mais e gestantes. O Ministério da Saúde distribuiu 15,7 milhões de doses da vacina contra a gripe, e o Dia D nacional será realizado também neste sábado, com vacinação gratuita nas unidades básicas de saúde.

Por que a vacinação contra a gripe é importante agora?

Dados preliminares de 2026 mostram aumento na circulação de vírus respiratórios, incluindo os da influenza. Até 14 de março, foram notificados 14,3 mil casos de síndrome respiratória aguda grave no país, com cerca de 840 óbitos. A vacinação é a principal forma de prevenção e ajuda a reduzir casos graves, internações e mortes causadas pela gripe.

Quem são os grupos prioritários para receber a vacina?

Os grupos prioritários incluem crianças de 6 meses a menores de 6 anos, idosos com 60 anos ou mais e gestantes. Também são considerados prioritários profissionais de saúde, indígenas, população em privação de liberdade e pessoas com doenças crônicas. Esses grupos têm maior risco de desenvolver complicações graves da gripe.

Como funciona o esquema de vacinação para crianças?

Para crianças de 6 meses a 8 anos, o esquema varia conforme o histórico de vacinação. Aquelas já vacinadas anteriormente recebem apenas uma dose. As crianças que nunca foram vacinadas devem receber duas doses, com intervalo mínimo de quatro semanas entre elas. A aplicação pode ser feita junto com outras vacinas do calendário nacional, como a da covid-19.

Contra quais variantes do vírus a vacina protege?

A vacina influenza trivalente deste ano protege contra três variantes: Influenza A/Missouri/11/2025 (H1N1), Influenza A/Singapore/GP20238/2024 (H3N2) e Influenza B/Austria/1359417/2021. A composição é atualizada anualmente para acompanhar as novas cepas do vírus em circulação, por isso é importante se vacinar todos os anos.

Onde e quando posso me vacinar gratuitamente?

A vacinação gratuita está disponível nas unidades básicas de saúde de todo o país. O Dia D nacional acontece neste sábado, 28 de março, com mobilização em todas as regiões, exceto a Norte, onde a campanha será realizada no segundo semestre. Algumas cidades anteciparam o início, como o Distrito Federal e o Rio de Janeiro, que já começaram a vacinar a população.