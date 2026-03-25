Mamífero marinho raro é resgatado na Ilha do Mel com marcas de mordidas de tubarão

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Um cachalote, mamífero marinho da família de golfinhos e baleias, foi encontrado encalhado com vida na Ilha do Mel, no Litoral do Paraná, na manhã de quarta-feira (25/03). O cetáceo foi resgatado por uma equipe multidisciplinar do Laboratório de Ecologia e Conservação da Universidade Federal do Paraná (LEC-UFPR), responsável pelo Projeto de Monitoramento de Praias da Bacia de Santos (PMP-BS) no estado.

Após ser avistado por moradores locais, o animal recebeu os primeiros atendimentos ainda na praia, visando estabilização e preparo para o transporte. Em seguida, foi levado ao Centro de Reabilitação, Despetrolização e Análise de Saúde da Fauna Marinha (CReD/UFPR), em Pontal do Paraná.

O registro chama a atenção pela raridade da espécie em regiões costeiras. O cachalote habita, em geral, águas oceânicas e distantes da zona costeira.

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Cachalote resgatado na Ilha do Mel tinha marcas de mordidas de tubarão

A avaliação clínica revelou tratar-se de uma fêmea juvenil da espécie Kogia sp., conhecida como cachalote, com aproximadamente 2,10 metros de comprimento. O animal apresentava escoriações pelo corpo e marcas compatíveis com mordidas de tubarão-charuto.

O médico veterinário Felipe Fukumori, integrante do projeto, ressaltou a delicadeza do quadro clínico: “Estamos realizando todos os procedimentos necessários para estabilizar o animal, com suporte intensivo e monitoramento contínuo. As próximas horas são fundamentais para avaliar a resposta aos tratamentos iniciais”.

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Importância científica do resgate

A gerente operacional do projeto, Liana Rosa, destacou a relevância científica do ocorrido: “Por ser um animal de hábitos oceânicos e discreto, muitos dos registros que temos nacionalmente estão relacionados às situações de encalhe. Cada ocorrência representa uma oportunidade importante de coleta de dados e compreensão sobre a biologia e as ameaças enfrentadas pelas espécies marinhas, incluindo espécies migratórias e de distribuição ainda pouco conhecida da espécie”.

O cachalote permanece sob cuidados especializados no Centro de Reabilitação da UFPR.

*Com informações da UFPR