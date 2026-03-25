Ponto de descanso para caminhoneiros na BR-277 começa a funcionar

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O primeiro Ponto de Parada de Descanso (PPD) em rodovias do Paraná começa a operar nesta quarta-feira (25/3). A estrutura está localizada no km 261 da BR-277, em Irati, e é voltada exclusivamente para os caminhoneiros.

Construído pela concessionária Via Araucária, o espaço oferece infraestrutura completa para a pausa dos motoristas. O local conta com banheiros masculinos e femininos, fraldários, refeitório, lavanderia e uma área de descanso equipada com sofás, televisão e ar-condicionado. Todo o ambiente dispõe de acesso à internet via wi-fi.

Localizado ao lado do Posto Benedita, o uso dos ambientes é gratuito e o funcionamento é contínuo, 24 horas por dia. Ao todo, são 52 vagas disponíveis para veículos de carga. Além do espaço interno, há um estacionamento de 17,8 mil metros quadrados.

Como usar o PPD da BR-277 em Irati?

Para acessar o espaço, o motorista precisa comprovar que está dirigindo há pelo menos 5h30. No momento da entrada, é necessário realizar um cadastro, que pode ser complementado posteriormente por meio de aplicativo.

O tempo máximo de permanência é de até 12 horas. Durante esse período, os caminhoneiros podem utilizar livremente toda a estrutura disponível.

Na sexta-feira (27/3), a concessionária promove a primeira edição do Pit Stop no local. Das 10h às 18h, serão oferecidos atendimentos com cardiologistas e outros profissionais de saúde, além de serviços como corte de cabelo, barba, cuidados com os pés, orientações sobre veículos e distribuição de brindes.