RPC estreia projeto que leva telejornais a várias cidades do Paraná

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A partir desta quinta-feira (26/3), estreiam dois projetos especiais dos telejornais Bom Dia Paraná e Boa Noite Paraná, da RPC TV. Os apresentadores Anderson Frigo e Marcelo Rocha vão percorrer o Paraná com equipes nas ruas para acompanhar de perto o cotidiano das cidades.

A proposta é levar os telejornais para fora do estúdio e aproximar o conteúdo da realidade da população. As equipes vão ouvir moradores, registrar personagens e abordar temas que impactam o dia a dia em diferentes regiões do estado.

Durante as semanas, os dois jornais estarão simultaneamente na estrada. De terça a sexta-feira, enquanto uma equipe apresenta o telejornal ao vivo de uma cidade, a outra estará em uma região diferente, promovendo um diálogo entre realidades distintas do Paraná.

A estreia será em Curitiba. Na quinta e na sexta-feira (27/3), o quadro “Boa Noite pelo Paraná” será apresentado ao vivo de um cartão-postal da cidade. Já o quadro “Quer Carona?”, do Bom Dia Paraná, passa pela capital entre sexta-feira e domingo (29/3).

Ao longo de sete semanas, as equipes vão percorrer cidades-sede das regionais da emissora, como Guarapuava, Ponta Grossa, Cascavel, Londrina, Maringá, Foz do Iguaçu e Paranavaí, além da própria capital.

Programação

No Bom Dia Paraná, o projeto “Quer Carona?” acompanha o início da rotina dos moradores. Anderson Frigo percorre terminais, rodoviárias, avenidas e pontos movimentados, conversando com quem está começando o dia e mostrando como cada cidade desperta.

Após Curitiba, a próxima parada será Ponta Grossa, na segunda semana de abril. O encerramento está previsto para 28 de maio, em Guarapuava. Confira a programação abaixo:

25 a 27 de março – Guarapuava

8 a 10 de abril – Maringá

15 a 17 de abril – Foz do Iguaçu

29 de abril a 1º de maio – Cascavel

6 a 8 de maio – Ponta Grossa

13 a 15 de maio – Londrina

20 a 22 de maio – Paranavaí

27 a 29 de maio – Curitiba

Já no Boa Noite Paraná, o quadro “Boa Noite pelo Paraná” leva Marcelo Rocha a apresentar o telejornal ao vivo de pontos simbólicos das cidades. A partir desses locais, o conteúdo aborda temas de infraestrutura, como rodovias e aeroportos, conectando esses assuntos à rotina. Veja, a seguir, a programação:

26 e 27 de março – Curitiba

7 a 9 de abril – Ponta Grossa

14 a 16 de abril – Londrina

28 a 30 de abril – Paranavaí

5 a 7 de maio – Foz do Iguaçu

12 a 14 de maio – Maringá

19 a 21 de maio – Cascavel

26 a 28 de maio – Guarapuava