Ponte de Guaratuba: veja o que está sendo feito na obra nesta semana

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A construção da Ponte de Guaratuba, no litoral do Paraná, entra em nova fase com o início do revestimento asfáltico nos acessos. Diversas frentes de trabalho atuam simultaneamente para concluir a estrutura nas próximas semanas, incluindo a instalação de guarda-corpos e iluminação.

Veja o que está sendo feito durante esta semana:

Quais são os principais avanços na construção da Ponte de Guaratuba nesta semana?

O revestimento de concreto asfáltico começou a ser aplicado no acesso pelo lado de Guaratuba e em breve iniciará em Matinhos. No tabuleiro da ponte, equipes trabalham no revestimento asfáltico e na montagem dos guarda-corpos. A iluminação também progride, com 70% dos postes já instalados e luminárias em fase de implantação.

Como está o cronograma da obra da ponte de Guaratuba?

Os trabalhos seguem em ritmo intenso, inclusive com turnos noturnos, para cumprir o cronograma. A previsão é que a ponte seja concluída nas próximas semanas, com testes do sistema de iluminação programados para a próxima semana, marcando uma etapa decisiva para a entrega da obra.

O que garante a segurança da estrutura?

Além dos guarda-corpos nas laterais para proteger pedestres, ciclistas e motoristas, serão instaladas juntas de dilatação. Esses dispositivos são essenciais para absorver os movimentos naturais da estrutura e garantir durabilidade ao longo do tempo.

Quais são as características principais da nova ponte?

Com mais de 1.240 metros de extensão, a ponte terá quatro faixas de tráfego, faixas de segurança em ambos os sentidos, calçadas com ciclovia e guarda-corpos. Considerando os acessos terrestres, a obra ultrapassa 3 quilômetros de extensão total.

Qual é o valor da obra?

A Ponte de Guaratuba teve investimento superior a R$ 400 milhões. Ela substituirá a travessia por ferryboat na Baía de Guaratuba.