Leilão online em Curitiba oferta 102 veículos apreendidos em fiscalizações

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A Secretaria Municipal de Defesa Social e Trânsito (SMDT) de Curitiba realizará um leilão eletrônico nesta sexta-feira (27/3) com 102 veículos apreendidos durante fiscalizações de trânsito na capital. O evento online, que acontecerá no site da VIP Leilões a partir das 9h, incluirá automóveis em condição de circulação, sucatas aproveitáveis e sucatas com motor inservível.

Os interessados poderão participar da disputa, que ocorrerá de forma escalonada ao longo do dia. Das 9h às 11h serão leiloados os veículos em condição de circulação, das 11h às 13h as sucatas aproveitáveis, e das 13h às 17h as sucatas com motor inservível. O critério de arremate será o maior lance por lote.

Visitação e participação no leilão

A visitação dos veículos está programada para quarta (25/3) e quinta (26/3), no pátio da VIP Leilões, mediante agendamento prévio. Pessoas físicas e jurídicas podem participar do leilão, exceto para as sucatas, cuja participação é restrita a empresas especializadas em desmontagem de veículos com registro no Detran.

O leilão representa a etapa final do processo de remoção de veículos apreendidos em fiscalizações de trânsito. Conforme o Código de Trânsito Brasileiro, veículos não retirados do pátio da Superintendência de Trânsito pelo proprietário no prazo de 60 dias podem ser leiloados. Todas as informações sobre os lotes, incluindo imagens, modelos e lances mínimos, estão disponíveis no site da empresa responsável pelo leilão.