CNH Social: Detran-PR divulga lista de selecionados no primeiro edital

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O Detran-PR publicou nesta quarta-feira (25/03) a lista de selecionados para o primeiro edital do programa CNH Social, que oferece aulas gratuitas de condução de veículos e isenta os candidatos de todas as taxas relativas aos exames, testes teóricos e prático para obter a Carteira Nacional de Habilitação.

No primeiro edital são 4 mil selecionados na modalidade “Habilita”, voltada para a primeira habilitação nas categorias A (motos) ou B (carros). Os candidatos selecionados precisam confirmar o interesse na vaga até o dia 31 de março, pelo site do programa.

Depois de fazer essa confirmação, os aprovados podem agendar a biometria e os exames de aptidão física e de avaliação psicológica. Candidatos que têm a Carteira de Identidade no novo formato não precisarão passar pela biometria pois o sistema importa esses dados direto do Sistema Nacional de Identificação Civil (ICN). Caso contrário, é necessário agendar em alguma unidade da Ciretran.

Aulas da CNH Social

As aulas teóricas acontecerão por meio do aplicativo CNH do Brasil, da Secretaria Nacional de Trânsito (Senatran). Após conclusão, é necessário emitir o certificado para realizar o exame teórico na Ciretran mais próxima de casa.

Na última fase, após a aprovação no exame teórico, os candidatos serão distribuídos para as autoescolas parceiras do programa, onde realizarão 10h/aula necessárias para o exame prático. Caso o candidato reprove no exame, ele terá direito a mais 5h/aula antes do primeiro reteste, de forma gratuita.

Não foi chamado? Ainda tem chance!

Quem não foi selecionado na primeira listagem, divulgada nesta quarta, ainda tem a chance de ser selecionado na segunda chamada do edital com as vagas que não forem confirmadas no prazo ou de desistentes. Confira as próximas datas:

Publicação do Resultado da 2ª Chamada – 1º de abril.

Prazo de Confirmação de Interesse na Vaga – 2 à 9 de abril.



