Universidade Estadual de Maringá elege segunda reitora em 56 anos de história

A professora Gisele Mendes de Carvalho e o professor Geovanio Edervaldo Rossato, que formavam a chapa 2 – Em Defesa da UEM, foram eleitos reitora e vice-reitor da Universidade Estadual de Maringá (UEM) para a gestão 2026-2030. A chapa venceu o segundo turno, apurado nesta terça-feira (1º), com 51,7% dos votos válidos, contra 48,3% da chapa 3 – União e Modernização, de Romel Dias Vanderlei e Adriana Aparecida Pinto.

Ao todo, 8.295 eleitores participaram da votação. A chapa vencedora teve desempenho superior entre estudantes e agentes universitários, além de empatar com a chapa 3 entre os docentes, com 652 votos para cada lado. Entre os agentes universitários, Gisele e Geovanio receberam 758 votos, contra 678 da chapa adversária. Já entre os estudantes, a chapa 2 somou 2.921 votos, contra 2.542 da chapa 3.

Gisele será a segunda mulher a ocupar a Reitoria da UEM em 56 anos de história. “A universidade escolheu a autonomia, mas também escolheu a mulher, após a professora Neusa Altoé, 28 anos depois. Isso também tem um significado de representatividade histórico. Eu quero dizer que agora eu sou reitora de todos e todas aqui nesta Universidade: docentes, agentes e estudantes. Somos uma só UEM”, declarou a reitora eleita por meio da assessoria da instituição.

A posse da nova Reitoria está prevista para 9 de outubro, com o início da nova gestão no dia 11.