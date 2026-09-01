Rodovias do Paraná terão 53 novos radares autorizados pela ANTT; confira os locais

Motoristas que trafegam pelas rodovias do Paraná devem ficar atentos nos próximos meses. A Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) autorizou a concessionária EPR Litoral Pioneiro a instalar 53 novos radares medidores de velocidade no trecho sob sua administração. Ao todo, 41 dispositivos ficarão ao longo das pistas e 12 serão colocados diretamente nas faixas de cobrança automática das praças de pedágio.

A ampliação do monitoramento abrange trechos das rodovias BR-153, BR-277, BR-369, PR-092, PR-151, PR-239 e PR-855. A escolha dos locais seguiu um mapeamento conjunto entre a concessionária, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) e a Polícia Rodoviária Estadual (PRE), focando nos pontos com maior histórico de acidentes.

Mesmo já tendo cumprido a meta contratual de 28 radares, a empresa solicitou o reforço com base no aumento do fluxo e em análises do comportamento dos motoristas nos últimos dois anos. Em trechos onde equipamentos semelhantes já operam há um ano, o índice de acidentes caiu consideravelmente, chegando a zero em determinados pontos.

Neste primeiro momento, os novos equipamentos passam apenas por montagem e sinalização, sem gerar multas. Segundo a concessionária, a data em que os radares começarão a aplicar penalidades será informada previamente ao público. O investimento anual da concessionária na instalação e manutenção da estrutura será de R$ 8,5 milhões. A arrecadação das multas aplicadas continua sob responsabilidade integral dos órgãos públicos de trânsito.

Saiba onde serão instalados os novos radares nas rodovias do Paraná

BR-153

Km 15 (Jacarezinho) – sentido Santo Antônio da Platina

Km 15 (Jacarezinho) – sentido Jacarezinho

Km 20 (Jacarezinho) – sentido Santo Antônio da Platina

Km 20 (Jacarezinho) – sentido Jacarezinho

Km 24 (Jacarezinho) – sentido Santo Antônio da Platina

Km 24 (Jacarezinho) – sentido Jacarezinho

Km 48 (Santo Antônio da Platina) – sentido Jacarezinho

BR-277

Km 00 (Paranaguá) – sentido Curitiba

Km 00 (Paranaguá) – sentido Paranaguá

Km 10 (Paranaguá) – sentido Curitiba

Km 12 (Paranaguá) – sentido Paranaguá

Km 45 (Morretes) – sentido Paranaguá

Km 50 (São José dos Pinhais) – sentido Paranaguá

BR-369

Km 01 (Jacarezinho) – sentido Jacarezinho

Km 39 (Andirá) – sentido Jacarezinho

Km 39 (Andirá) – sentido Cornélio Procópio

Km 51 (Bandeirantes) – sentido Cornélio Procópio

Km 73 (Santa Mariana) – sentido Cornélio Procópio

Km 73 (Santa Mariana) – sentido Jacarezinho

PR-092

Km 200 (Jaguariaíva) – sentido Santo Antônio da Platina

Km 200 (Jaguariaíva) – sentido Jaguariaíva

Km 217 (Arapoti) – sentido Santo Antônio da Platina

Km 217 (Arapoti) – sentido Jaguariaíva

Km 252 (Wenceslau Braz) – sentido Santo Antônio da Platina

Km 252 (Wenceslau Braz) – sentido Jaguariaíva

Km 270 (Wenceslau Braz) – sentido Santo Antônio da Platina

Km 287 (Siqueira Campos) – sentido Jaguariaíva

Km 299 (Quatiguá) – sentido Santo Antônio da Platina

Km 299 (Quatiguá) – sentido Jaguariaíva

Km 305 (Joaquim Távora) – sentido Santo Antônio da Platina

Km 305 (Joaquim Távora) – sentido Jaguariaíva

PR-151

Km 213 (Jaguariaíva) – sentido Ponta Grossa

Km 213 (Jaguariaíva) – sentido Sengés

Km 287 (Castro) – sentido Ponta Grossa

Km 287 (Castro) – sentido Sengés

Km 288 (Castro) – sentido Ponta Grossa

Km 292 (Castro) – sentido Sengés

PR-239

Km 05 (Sengés) – sentido Ponta Grossa

PR-855

Km 00 (Bandeirantes) – sentido Andirá

Km 03 (Bandeirantes) – sentido Santa Mariana

Km 03 (Bandeirantes) – sentido Andirá