Rodovias do Paraná terão 53 novos radares autorizados pela ANTT; confira os locais

Motoristas que trafegam pelas rodovias do Paraná devem ficar atentos nos próximos meses. A Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) autorizou a concessionária EPR Litoral Pioneiro a instalar 53 novos radares medidores de velocidade no trecho sob sua administração. Ao todo, 41 dispositivos ficarão ao longo das pistas e 12 serão colocados diretamente nas faixas de cobrança automática das praças de pedágio.
A ampliação do monitoramento abrange trechos das rodovias BR-153, BR-277, BR-369, PR-092, PR-151, PR-239 e PR-855. A escolha dos locais seguiu um mapeamento conjunto entre a concessionária, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) e a Polícia Rodoviária Estadual (PRE), focando nos pontos com maior histórico de acidentes.
Mesmo já tendo cumprido a meta contratual de 28 radares, a empresa solicitou o reforço com base no aumento do fluxo e em análises do comportamento dos motoristas nos últimos dois anos. Em trechos onde equipamentos semelhantes já operam há um ano, o índice de acidentes caiu consideravelmente, chegando a zero em determinados pontos.
Neste primeiro momento, os novos equipamentos passam apenas por montagem e sinalização, sem gerar multas. Segundo a concessionária, a data em que os radares começarão a aplicar penalidades será informada previamente ao público. O investimento anual da concessionária na instalação e manutenção da estrutura será de R$ 8,5 milhões. A arrecadação das multas aplicadas continua sob responsabilidade integral dos órgãos públicos de trânsito.
Saiba onde serão instalados os novos radares nas rodovias do Paraná
BR-153
- Km 15 (Jacarezinho) – sentido Santo Antônio da Platina
- Km 15 (Jacarezinho) – sentido Jacarezinho
- Km 20 (Jacarezinho) – sentido Santo Antônio da Platina
- Km 20 (Jacarezinho) – sentido Jacarezinho
- Km 24 (Jacarezinho) – sentido Santo Antônio da Platina
- Km 24 (Jacarezinho) – sentido Jacarezinho
- Km 48 (Santo Antônio da Platina) – sentido Jacarezinho
BR-277
- Km 00 (Paranaguá) – sentido Curitiba
- Km 00 (Paranaguá) – sentido Paranaguá
- Km 10 (Paranaguá) – sentido Curitiba
- Km 12 (Paranaguá) – sentido Paranaguá
- Km 45 (Morretes) – sentido Paranaguá
- Km 50 (São José dos Pinhais) – sentido Paranaguá
BR-369
- Km 01 (Jacarezinho) – sentido Jacarezinho
- Km 39 (Andirá) – sentido Jacarezinho
- Km 39 (Andirá) – sentido Cornélio Procópio
- Km 51 (Bandeirantes) – sentido Cornélio Procópio
- Km 73 (Santa Mariana) – sentido Cornélio Procópio
- Km 73 (Santa Mariana) – sentido Jacarezinho
PR-092
- Km 200 (Jaguariaíva) – sentido Santo Antônio da Platina
- Km 200 (Jaguariaíva) – sentido Jaguariaíva
- Km 217 (Arapoti) – sentido Santo Antônio da Platina
- Km 217 (Arapoti) – sentido Jaguariaíva
- Km 252 (Wenceslau Braz) – sentido Santo Antônio da Platina
- Km 252 (Wenceslau Braz) – sentido Jaguariaíva
- Km 270 (Wenceslau Braz) – sentido Santo Antônio da Platina
- Km 287 (Siqueira Campos) – sentido Jaguariaíva
- Km 299 (Quatiguá) – sentido Santo Antônio da Platina
- Km 299 (Quatiguá) – sentido Jaguariaíva
- Km 305 (Joaquim Távora) – sentido Santo Antônio da Platina
- Km 305 (Joaquim Távora) – sentido Jaguariaíva
PR-151
- Km 213 (Jaguariaíva) – sentido Ponta Grossa
- Km 213 (Jaguariaíva) – sentido Sengés
- Km 287 (Castro) – sentido Ponta Grossa
- Km 287 (Castro) – sentido Sengés
- Km 288 (Castro) – sentido Ponta Grossa
- Km 292 (Castro) – sentido Sengés
PR-239
- Km 05 (Sengés) – sentido Ponta Grossa
PR-855
- Km 00 (Bandeirantes) – sentido Andirá
- Km 03 (Bandeirantes) – sentido Santa Mariana
- Km 03 (Bandeirantes) – sentido Andirá