Projeto usa música para transformar vida de mais de 110 crianças em São José dos Pinhais

Em um ano, o Projeto Voluntários da Comunidade, no bairro São Marcos, em São José dos Pinhais, região metropolitana de Curitiba, já soma mais de 110 crianças atendidas. Criado pelos voluntários Eduardo Jean Reis e Anderson Richard de Mello, a principal iniciativa é a Fanfarra Eugênia Talamini, a maior da cidade. O próximo desfile será no dia 4 de setembro, comemorando a Independência do Brasil.

A fanfarra surgiu com a proposta de utilizar a música e a cultura como instrumentos de educação, convivência e desenvolvimento infantil. As atividades são realizadas no contraturno escolar, com ensaios semanais das 17h às 19h, na Escola Municipal Eugênia da Cruz Santos Talamini.

Além da música, a fanfarra busca trabalhar aspectos como disciplina, concentração, coordenação motora, responsabilidade, convivência e trabalho em equipe. O treino musical pode auxiliar no desenvolvimento de funções executivas, incluindo controle inibitório, memória de trabalho e flexibilidade cognitiva.

“Durante os ensaios, os alunos precisam acompanhar ritmos, memorizar comandos, coordenar movimentos, ouvir os demais integrantes e trabalhar de maneira sincronizada. A experiência contribui para que a criança desenvolva habilidades individuais e coletivas enquanto participa de uma atividade cultural”, afirma o projeto, em nota.

Inclusão e desempenho escolar

Alguns dos estudantes que participam também foram diagnosticados com o Transtorno do Espectro Autista (TEA). E a música pode ser uma forma de inclusão, afinal, pode auxiliar em aspectos relacionados à comunicação e às habilidades sociais.

De acordo com os voluntários, a proposta é “oferecer um ambiente coletivo que respeite as características e necessidades individuais de cada criança”.

Além disso, todas as crianças que participam do projeto precisam ter notas altas na escola. A fanfarra, então, funciona como uma extensão das oportunidades oferecidas no contraturno.

Apresentações da fanfarra

A Fanfarra Eugênia Talamini mantém um calendário de atividades ao longo do ano. No primeiro semestre, os alunos participam principalmente de apresentações cívicas. Já no segundo semestre, a programação passa a incluir apresentações natalinas e outras atividades culturais. O calendário é encerrado com a formatura dos alunos.

O projeto também organizou o desfile para o dia 4 de setembro, às 14h. De acordo com os organizadores, já são mais de mil pessoas confirmadas, entre cinco escolas. Além disso, também estarão presentes, a Polícia Militar, a Polícia Civil, a Guarda Municipal, os Bombeiros e a Defesa Civil, que vão acompanhar o desfile da fanfarra com suas viaturas.

Outras iniciativas do projeto

Além da fanfarra, projeto também promove ou apoia iniciativas voltadas a outras faixas etárias e necessidades da comunidade. Incluindo baile gratuito para idosos e campanhas de vacinação em parceria com a Unidade Básica de Saúde da região.

A proposta é integrar diferentes gerações e fortalecer os vínculos entre moradores, escola, serviços públicos e iniciativas voluntárias.