Com 100 sabores de risoto, evento beneficente celebra uma década de almoço solidário

O Risoto Solidário celebra neste sábado (29) uma década de mobilização em prol dos pacientes oncológicos atendidos pelo Hospital Erasto Gaertner. A edição comemorativa acontece no Centro de Eventos Positivo, no Parque Barigui, e deve reunir cerca de 3 mil pessoas em torno de mais de 100 sabores de risoto, preparados no local por chefs, voluntários, empresas e instituições parceiras.

A preparação para o evento já começou. A montagem da estrutura no Centro de Eventos teve início nesta quarta-feira (26), enquanto a produção de aproximadamente 1.500 litros de caldo — base para os risotos — teve início na sexta-feira (28).

No sábado, antes da abertura ao público, os chefs participantes se reúnem para um café da manhã entre 8h e 9h. Os portões abrem ao meio-dia, e às 13h acontece o tradicional desfile de todos os chefs, marcando o início oficial da programação gastronômica.

Além da culinária, a edição de 10 anos traz uma programação especial de entretenimento, com tributo a Elvis Presley por Rogério Cardoni, apresentações de crianças e adolescentes do Projeto Dorcas, DJ ao longo do evento e sorteio de prêmios entre os participantes — cada ingresso tem numeração própria, válida para a participação no sorteio.

Ao longo de dez anos, o Risoto Solidário se consolidou como uma das principais mobilizações beneficentes de Curitiba. Toda a arrecadação é destinada aos projetos da Liga Paranaense de Combate ao Câncer, voltados a ações assistenciais e de acolhimento a pacientes oncológicos e suas famílias. Atualmente, cerca de 75% dos atendimentos do Hospital Erasto Gaertner são destinados a pacientes do SUS.

Os ingressos custam R$ 75, com consumo dos risotos exclusivamente no local. Crianças de até 8 anos têm entrada gratuita. As entradas podem ser adquiridas na Tesouraria do Hospital Erasto Gaertner ou na Karyzá Veículos, na Rua General Mário Tourinho, 949, Campina do Siqueira.

Serviço

Risoto Solidário – Edição Especial de 10 Anos

Data: sábado, 29 de agosto de 2026

Abertura dos portões: 12h

Desfile dos chefs: 13h

Local: Centro de Eventos Positivo – Parque Barigui

Endereço: Alameda Ecológica Burle Marx, 2518 – Santo Inácio – Curitiba/PR

Ingresso: R$ 75 (crianças até 8 anos não pagam)

Pontos de venda: Tesouraria do Hospital Erasto Gaertner e Karyzá Veículos (Rua General Mário Tourinho, 949, Campina do Siqueira)

Atrações: mais de 100 sabores de risoto, desfile dos chefs, tributo a Elvis com Rogério Cardoni, apresentações do Projeto Dorcas, DJ e sorteio de prêmios