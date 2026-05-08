Universidade do Paraná terá curso de Medicina após mais de 50 anos de demanda

O Governo do Paraná oficializou, nesta sexta-feira (08/05), a criação do curso de Medicina no campus de Apucarana da Universidade Estadual do Paraná (Unespar). A nova graduação, que atende a uma demanda histórica da região, terá 40 vagas anuais em regime integral e duração de seis anos.

O projeto prevê um aporte total de R$ 78 milhões até 2032. O cronograma inclui: R$ 23,1 milhões iniciais para implantação do curso em Apucarana; a construção de um bloco didático de 2.270 m² com laboratórios especializados; contratação de 32 professores e 16 agentes universitários entre 2027 e 2032.

A partir de 2033, a projeção do governo é de que o curso tenha custo anual de R$ 7,9 milhões. “A Unespar já tem uma série de cursos aqui e o de Medicina vem para atender a um desejo da cidade de mais de 50 anos. É realmente um ganho para o meio acadêmico”, disse o governador Carlos Massa Ratinho Junior.

Universidades do Paraná possuem oito cursos de Medicina

Com a autorização do curso na Unespar, a rede estadual de ensino superior do Paraná passa a contar com oito cursos de Medicina, totalizando 382 vagas anuais.

Em dezembro de 2025, o governo também anunciou o curso na Universidade Estadual do Norte do Paraná (UENP), com a oferta de 40 vagas anuais no campus de Cornélio Procópio.

A estratégia de abrir mais cursos nessas regiões tem o objetivo de descentralizar a formação médica, interiorizando o atendimento de alta complexidade. A partir de 2033, as universidades estaduais do Paraná terão cerca de 2.300 alunos matriculados em oito cursos de Medicina.

Grade curricular do curso de Medicina da Unespar

Conforme informações da Agência Estadual de Notícias (AEN), o projeto do curso foi estruturado com base nas novas Diretrizes Curriculares Nacionais para Medicina, aprovadas em setembro do ano passado. A formação terá uma carga horária total de 7.500 horas e será dividida em duas etapas. Nos primeiros quatro anos, os estudantes cursarão disciplinas fundamentais e especialidades médicas, incluindo Anatomia, Fisiologia, Farmacologia, Semiologia, Clínica Médica, Pediatria, Ginecologia e Obstetrícia, Psiquiatria, Infectologia e Endocrinologia.

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O internato, que compreende o quinto e o sexto ano, será realizado prioritariamente em lugares do Sistema Único de Saúde (SUS). A ideia é que pelo menos 30% dessas atividades aconteçam em unidades de urgência e emergência e na atenção primária. As áreas com ênfase nas atividades práticas incluirão Clínica Médica, Cirurgia, Pediatria, Ginecologia e Obstetrícia, Medicina da Família e Comunidade, Saúde Mental, além de Urgência e Emergência.

A nova graduação em Medicina responde a uma lacuna na oferta de formação médica por instituições públicas na região de Apucarana, que é atendida pela 16ª Regional de Saúde do Paraná, composta por 17 municípios.