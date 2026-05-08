 Imóveis valorizam até 30% e preço do metro quadrado dobra no litoral

O mercado imobiliário do litoral do Paraná vive um dos momentos mais aquecidos da sua história. Em Guaratuba e Matinhos, a valorização acelerada dos imóveis já mudou o perfil da construção civil, atraiu investidores e elevou significativamente o preço do metro quadrado nos últimos anos.
Em Guaratuba, empreendimentos lançados antes de 2023 tinham metro quadrado na faixa de R$ 5 mil. Hoje, imóveis de alto padrão chegam ao mercado com valores entre R$ 10 mil e R$ 20 mil por metro quadrado.
A procura também disparou. Segundo profissionais do setor, a demanda por imóveis cresceu entre 20% e 30% após o avanço das obras de infraestrutura no litoral.
Corretores apontam nova corrida por imóveis no litoral
Para a corretora de imóveis Tatiana da Silva Camara, 42 anos, que atua há mais de 15 anos no setor em Guaratuba, o atual momento é diferente de outros ciclos já vividos na região.
“Esse movimento é diferente principalmente devido aos investimentos do setor público na região, somados à saturação do mercado imobiliário em Santa Catarina, que acabou direcionando a demanda para Guaratuba.”
Segundo ela, a valorização está sendo impulsionada pelo aumento da demanda por imóveis de alto padrão, pela chegada de investidores e por novos moradores.
O aquecimento do mercado também impulsionou uma nova geração de profissionais no setor. Filho de Tatiana, o corretor de imóveis Higor Fernando da Silva, 25 anos, atua há quase dois anos no mercado e afirma que entrou na profissão justamente em meio ao boom imobiliário vivido no litoral.
“Hoje o cliente não compra só pelo imóvel em si, ele compra pensando em valorização, liquidez e proteção de patrimônio.”
Segundo ele, o foco da procura está em imóveis de alto padrão, com localização estratégica, vista para o mar e áreas de lazer completas.
“O cliente quer conforto, mas principalmente um ativo que se valorize com consistência.”
Wellington Fernando Ferreira, CEO de uma rede imobiliária com atuação em Pontal do Paraná, Matinhos e Guaratuba, afirma que a valorização registrada em Matinhos mudou completamente o patamar do mercado imobiliário local.
“O que estamos vendo em Matinhos é uma valorização agressiva e real. Para se ter uma ideia, imóveis que eram comercializados na faixa de R$ 300 mil a R$ 400 mil antes das obras de revitalização, hoje já superam a marca de R$ 1,2 milhão.”
Segundo ele, a engorda da praia e a nova orla transformaram o perfil da cidade.
“A engorda da praia e a nova orla mudaram o patamar de preço da região, transformando o que era apenas uma casa de praia em um ativo financeiro de altíssima rentabilidade.”
Wellington afirma ainda: “Hoje atendemos um público muito mais exigente, incluindo grandes investidores do agronegócio e empresários que antes só olhavam para Santa Catarina.”
Construtoras aceleram obras e ampliam empreendimentos de alto padrão
A valorização também é percebida pela construção civil. O diretor da Constrentin, Alcides Trentin Júnior, afirma que o volume de obras em Matinhos cresceu cerca de 30% desde o início das obras de revitalização da orla.
“Esse crescimento é impulsionado por lançamentos em balneários que antes não contavam com empreendimentos tão sofisticados.”
Segundo ele, a recuperação da faixa de areia ajudou a impulsionar investimentos no litoral.
“A engorda da praia trouxe uma valorização incrível e recuperou o encanto da nossa beira-mar, atraindo investimentos de médio e alto padrão que hoje são o motor da região.”
Em Guaratuba, o diretor da Nativa Empreendimentos, Heros Gil Fanini Antonio, 57 anos, afirma que o crescimento ganhou força após a pandemia.
“Desde 2022, pós-pandemia, aposentados e trabalhadores híbridos perceberam o potencial de morar em Guaratuba e trabalharem virtualmente.”
Segundo ele, os investimentos públicos impulsionaram principalmente a verticalização da cidade.
“Os investimentos públicos que estão melhorando a infraestrutura, ponte, duplicação da PR-412 e engorda da praia puxam esse boom.”
Heros ressalta que o mercado segue aquecido, especialmente nas regiões mais valorizadas da cidade.
“As regiões mais nobres já sofrem uma escassez, mas Guaratuba é grande e ainda tem bastante para desenvolver.”
O aumento da demanda também já impacta diretamente setores ligados à construção civil. O eletricista e empresário Fábio Rodrigues Carraro, 37 anos, afirma que o crescimento das obras em Matinhos e Guaratuba elevou significativamente a procura por serviços no setor.
“Teve um aumento muito significativo nesses últimos três anos nas duas cidades. Matinhos vinha crescendo pela revitalização e as casas cresceram. A praia ganhou bastante força com a obra da ponte.”
Segundo ele, além das novas construções, as reformas também passaram a crescer de forma acelerada.
“Atendo muitas obras novas e construtoras, mas esse ano as reformas começaram a crescer numa demanda muito significativa.”
Fábio afirma que a alta procura já impacta diretamente a contratação de mão de obra.
“Hoje a demanda cresceu em torno de 70%. Tivemos que contratar mais colaboradores e acredito que nos próximos meses teremos que aumentar ainda mais a equipe.”
Setor imobiliário vê valorização histórica e avanço sustentável do mercado
Para Willy Castro, 37 anos, corretor de imóveis da Praia Central Imóveis e presidente da Associação dos Corretores de Imóveis de Guaratuba (ASSOCIG), o aumento da procura já impacta diretamente os preços dos empreendimentos.
“Em Guaratuba, para os empreendimentos novos, o metro quadrado praticamente dobrou em comparação com 2023, saltando de cerca de R$ 5 mil para até R$ 10 mil e R$ 20 mil em lançamentos recentes.”
Willy afirma que o avanço das obras estruturantes é um dos principais fatores responsáveis pelo atual cenário.
“A entrega da Ponte de Guaratuba elimina um gargalo de mobilidade e une os municípios do litoral do Paraná.”
Já Alison de Toledo, 44 anos, gestor imobiliário, delegado regional do CRECI-PR e vice-presidente da Rede Nova Caiobá, afirma que a valorização dos imóveis já mudou completamente a régua do mercado.
“Imóveis mais bem localizados, próximos ao mar ou em regiões com investimento em infraestrutura, tiveram valorização acima da média.”
Ele alerta, porém, para a necessidade de planejamento e análise técnica do mercado.
“Parte da valorização é real e sustentada por fundamentos. Mas também existe movimento especulativo, principalmente em terrenos.”
A expectativa do mercado é de que o litoral paranaense continue vivendo um ciclo de valorização impulsionado pelas obras de infraestrutura, pela chegada de novos investidores e pela procura crescente por imóveis de médio e alto padrão.