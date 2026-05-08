 Imóveis valorizam até 30% e preço do metro quadrado dobra no litoral

O mercado imobiliário do litoral do Paraná vive um dos momentos mais aquecidos da sua história. Em Guaratuba e Matinhos, a valorização acelerada dos imóveis já mudou o perfil da construção civil, atraiu investidores e elevou significativamente o preço do metro quadrado nos últimos anos.

Em Guaratuba, empreendimentos lançados antes de 2023 tinham metro quadrado na faixa de R$ 5 mil. Hoje, imóveis de alto padrão chegam ao mercado com valores entre R$ 10 mil e R$ 20 mil por metro quadrado.

A procura também disparou. Segundo profissionais do setor, a demanda por imóveis cresceu entre 20% e 30% após o avanço das obras de infraestrutura no litoral.

Corretores apontam nova corrida por imóveis no litoral

Para a corretora de imóveis Tatiana da Silva Camara, 42 anos, que atua há mais de 15 anos no setor em Guaratuba, o atual momento é diferente de outros ciclos já vividos na região.

“Esse movimento é diferente principalmente devido aos investimentos do setor público na região, somados à saturação do mercado imobiliário em Santa Catarina, que acabou direcionando a demanda para Guaratuba.”

Segundo ela, a valorização está sendo impulsionada pelo aumento da demanda por imóveis de alto padrão, pela chegada de investidores e por novos moradores.

O aquecimento do mercado também impulsionou uma nova geração de profissionais no setor. Filho de Tatiana, o corretor de imóveis Higor Fernando da Silva, 25 anos, atua há quase dois anos no mercado e afirma que entrou na profissão justamente em meio ao boom imobiliário vivido no litoral.

“Hoje o cliente não compra só pelo imóvel em si, ele compra pensando em valorização, liquidez e proteção de patrimônio.”

Segundo ele, o foco da procura está em imóveis de alto padrão, com localização estratégica, vista para o mar e áreas de lazer completas.

“O cliente quer conforto, mas principalmente um ativo que se valorize com consistência.”

Tatiana da Silva Camara e o filho Higor, ambos corretores. Foto: Arquivo Pessoal

Wellington Fernando Ferreira, CEO de uma rede imobiliária com atuação em Pontal do Paraná, Matinhos e Guaratuba, afirma que a valorização registrada em Matinhos mudou completamente o patamar do mercado imobiliário local.

“O que estamos vendo em Matinhos é uma valorização agressiva e real. Para se ter uma ideia, imóveis que eram comercializados na faixa de R$ 300 mil a R$ 400 mil antes das obras de revitalização, hoje já superam a marca de R$ 1,2 milhão.”

Segundo ele, a engorda da praia e a nova orla transformaram o perfil da cidade.

“A engorda da praia e a nova orla mudaram o patamar de preço da região, transformando o que era apenas uma casa de praia em um ativo financeiro de altíssima rentabilidade.”

Wellington afirma ainda: “Hoje atendemos um público muito mais exigente, incluindo grandes investidores do agronegócio e empresários que antes só olhavam para Santa Catarina.”

Construtoras aceleram obras e ampliam empreendimentos de alto padrão

A valorização também é percebida pela construção civil. O diretor da Constrentin, Alcides Trentin Júnior, afirma que o volume de obras em Matinhos cresceu cerca de 30% desde o início das obras de revitalização da orla.

“Esse crescimento é impulsionado por lançamentos em balneários que antes não contavam com empreendimentos tão sofisticados.”

Segundo ele, a recuperação da faixa de areia ajudou a impulsionar investimentos no litoral.

“A engorda da praia trouxe uma valorização incrível e recuperou o encanto da nossa beira-mar, atraindo investimentos de médio e alto padrão que hoje são o motor da região.”

Em Guaratuba, o diretor da Nativa Empreendimentos, Heros Gil Fanini Antonio, 57 anos, afirma que o crescimento ganhou força após a pandemia.

“Desde 2022, pós-pandemia, aposentados e trabalhadores híbridos perceberam o potencial de morar em Guaratuba e trabalharem virtualmente.”

Segundo ele, os investimentos públicos impulsionaram principalmente a verticalização da cidade.

“Os investimentos públicos que estão melhorando a infraestrutura, ponte, duplicação da PR-412 e engorda da praia puxam esse boom.”

Heros ressalta que o mercado segue aquecido, especialmente nas regiões mais valorizadas da cidade.

“As regiões mais nobres já sofrem uma escassez, mas Guaratuba é grande e ainda tem bastante para desenvolver.”

O aumento da demanda também já impacta diretamente setores ligados à construção civil. O eletricista e empresário Fábio Rodrigues Carraro, 37 anos, afirma que o crescimento das obras em Matinhos e Guaratuba elevou significativamente a procura por serviços no setor.

“Teve um aumento muito significativo nesses últimos três anos nas duas cidades. Matinhos vinha crescendo pela revitalização e as casas cresceram. A praia ganhou bastante força com a obra da ponte.”

Segundo ele, além das novas construções, as reformas também passaram a crescer de forma acelerada.

“Atendo muitas obras novas e construtoras, mas esse ano as reformas começaram a crescer numa demanda muito significativa.”

Fábio afirma que a alta procura já impacta diretamente a contratação de mão de obra.

“Hoje a demanda cresceu em torno de 70%. Tivemos que contratar mais colaboradores e acredito que nos próximos meses teremos que aumentar ainda mais a equipe.”

Setor imobiliário vê valorização histórica e avanço sustentável do mercado

Para Willy Castro, 37 anos, corretor de imóveis da Praia Central Imóveis e presidente da Associação dos Corretores de Imóveis de Guaratuba (ASSOCIG), o aumento da procura já impacta diretamente os preços dos empreendimentos.

“Em Guaratuba, para os empreendimentos novos, o metro quadrado praticamente dobrou em comparação com 2023, saltando de cerca de R$ 5 mil para até R$ 10 mil e R$ 20 mil em lançamentos recentes.”

Willy afirma que o avanço das obras estruturantes é um dos principais fatores responsáveis pelo atual cenário.

“A entrega da Ponte de Guaratuba elimina um gargalo de mobilidade e une os municípios do litoral do Paraná.”

Já Alison de Toledo, 44 anos, gestor imobiliário, delegado regional do CRECI-PR e vice-presidente da Rede Nova Caiobá, afirma que a valorização dos imóveis já mudou completamente a régua do mercado.

“Imóveis mais bem localizados, próximos ao mar ou em regiões com investimento em infraestrutura, tiveram valorização acima da média.”

Ele alerta, porém, para a necessidade de planejamento e análise técnica do mercado.

“Parte da valorização é real e sustentada por fundamentos. Mas também existe movimento especulativo, principalmente em terrenos.”

A expectativa do mercado é de que o litoral paranaense continue vivendo um ciclo de valorização impulsionado pelas obras de infraestrutura, pela chegada de novos investidores e pela procura crescente por imóveis de médio e alto padrão.