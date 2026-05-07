Porto de Paranaguá bate recorde ao desembarcar 5 mil carros elétricos em 24 horas

O Porto de Paranaguá registrou, na primeira semana de maio, a maior movimentação de veículos de sua história. O marco foi alcançado com o desembarque de 5.101 carros elétricos vindos da China em um único navio.

A operação, finalizada na última terça-feira (05/05), foi concluída em apenas 24 horas, mobilizando cerca de 350 trabalhadores.

O desempenho auxiliar a fortalecer o Paraná como espaço estratégico para o setor automotivo. Somente nos primeiros três meses de 2026, o porto movimentou mais de 20,9 mil veículos — um salto de 100% na comparação com o mesmo período de 2025.

Segundo o diretor-presidente da Portos do Paraná, Luiz Fernando Garcia, o diferencial está na produtividade e na mão de obra qualificada. Além disso, a estrutura conta com um berço exclusivo para navios do tipo Ro-Ro (Roll-on/Roll-off), o que elimina a disputa com outras cargas e agiliza o tempo de espera.