Ação contra o tráfico interestadual causa prejuízo de R$ 16 milhões ao crime

Uma ação integrada contra uma organização criminosa envolvida em tráfico interestadual de drogas no Paraná, Santa Catarina e São Paulo no início da manhã desta quinta-feira (7) prendeu 26 pessoas. Ao todo, foram cumpridos 34 mandados de prisão preventiva e 34 mandados de busca e apreensão domiciliar. A Polícia Militar estima um prejuízo estimado de R$ 16,2 milhões ao crime organizado.

Batizada de Operação Hydra, a ação integrada cumpriu ordens judiciais para bloqueio e sequestro de ativos financeiros, incluindo imóveis, veículos e contas bancárias.

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Foram mobilizados 200 policiais militares, com equipes e inteligência, unidades táticas e cães de faro para reforçar a segurança no cumprimento das ordens judiciais. Foram executadas operações em Curitiba, São José dos Pinhais, Araucária e Tijucas do Sul, no Paraná; Jaraguá do Sul, Balneário Piçarras, Balneário Camboriú e Camboriú, em Santa Catarina; além das cidades de São Paulo e Campinas, no estado de São Paulo, com apoio das forças policiais locais.

Operação Hydra teve um ano de investigação

A operação que envolveu a Polícia Militar do Paraná (PMPR) e o Ministério Público do Paraná (MPPR), com apoio da Polícia Militar de Santa Catarina (PMSC) e da Polícia Militar de São Paulo (PMESP) iniciou em maio de 2025. Várias cargas de drogas foram apreendidas em abordagens distintas durante as investigações.

No curso das investigações, foram apreendidos 626.321 quilos de cocaína, 703.851 quilos de maconha e 51.158 quilos de crack, além de uma arma de fogo.

Na operação desta quinta-feira, foram apreendidas duas armas de fogo, munições e carregadores, incluindo modelos alongados, além de porções de cocaína, crack, maconha e haxixe, sete balanças de precisão e uma prensa hidráulica. Também foram apreendidos aproximadamente R$ 25.405 em espécie.