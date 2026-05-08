Paraná prorroga estado de calamidade em Rio Bonito do Iguaçu

O Governo do Estado homologou nesta quinta-feira (7) um novo decreto de estado de calamidade pública em Rio Bonito do Iguaçu, região Centro-Sul do Paraná. Um tornado atingiu a cidade há seis meses e afetou 90% da área urbana do município. Casas e edifícios ficaram completamente destruídos.

O novo decreto teve como base o parecer da Coordenadoria Estadual da Defesa Civil e teve aval da Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil, dando lugar ao antigo decreto que tinha validade e 180 dias.

O documento facilita contratações para dar continuidade à reconstrução da cidade e também permite que o município acesse recursos estaduais e federais. O estado de calamidade pública também permite a execução de despesas durante o período eleitoral. O município ainda não consegue arcar com todas as despesas sozinho.

Tornado atingiu Rio Bonito do Iguaçu em novembro

No dia 7 de novembro e 2025, Rio Bonito do Iguaçu foi atingido por um tornado com índice F3 na escala Fujita – que mede a intensidade e tornados e vai de F0 a F5. Os ventos ultrapassaram 250 km/h e provocaram estragos em 90% das residências e prédios comerciais da cidade. Cinco pessoas morreram.

Para auxiliar na reconstrução da cidade, o Governo do Estado montou uma força-tarefa com ações em diversas áreas. Foram investidos mais de R$ 60 milhões de reais para o reparo de danos após o tornado. A prefeitura chegou a receber R$ 11,5 milhões do Fundo Estadual para Calamidades Públicas (Fecap) para a compra de materiais de construção e aquisição de ônibus escolares. A Fomento Paraná destinou R$ 18,6 milhões para empresas atingidas pelo tornado.

O Fecap recebeu um aporte de R$ 50 milhões para auxiliar na reconstrução da cidade, que ajudou mais de 830 famílias que tiveram suas casas destruídas ou danificadas pelo tornado.

Mais de R$ 10 milhões também foram destinados para 300 empreendimentos de diferentes portes do comércio da região, entre prestadores de serviços e indústria.