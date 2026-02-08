Último show do Verão Maior Paraná 2026 celebra sucesso da iniciativa

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Israel & Rodolffo se apresentaram no último show da temporada do Verão Maior Paraná 2026 na tarde deste domingo (8), em Caiobá. A dupla goiana completa 30 anos de carreira em 2026, encantando seu público desde quando eram crianças. A quarta edição do Verão Maior chegou ao fim, levando mais de três milhões de pessoas para o litoral do Estado, entre atividades de lazer, competições esportivas e shows com artistas nacionais e internacionais em Matinhos e Pontal do Paraná.

Os artistas retornam para o Litoral paranaense poucas semanas depois de se apresentarem no Verão Maior de Pontal do Paraná. Na ocasião, a dupla atraiu mais de 32 mil pessoas, já em Caiobá, 34 mil prestigiaram uma das maiores duplas do sertanejo nacional. Eles possuem 7,1 milhões de ouvintes mensais no Spotify, 3,3 milhões de seguidores no Instagram e mais de 2,6 bilhões de visualizações no YouTube.

O tempo colaborou e o público pôde aproveitar os hits ‘Arruma Um Bão’, ‘Bombomzinho’ e ‘Batom de Cereja’, fechando as apresentações do Verão Maior com chave de ouro. Eles elogiaram o público paranaense.

“O Paraná sempre nos acolhe com muito carinho, antes estávamos em Pontal e dessa vez, Matinhos, sempre com uma energia muito boa. A gente sempre canta as músicas novas mas também as mais antigas, e o pessoal vem junto, é muito gostoso”, afirmou Rodolffo. “A estrutura é muito linda, tudo gigantesco e o Brasil inteiro está aqui acompanhando, é um prazer encerrar esta edição que está sendo falada em todo o país”, complementou Israel.

Queridos pelos fãs

As irmãs Letícia (21) e Helena Reis Gonçalves (10) vieram de Paranaguá para acompanhar o show e ainda tiveram a sorte de tirar foto com a dupla. “Viemos várias vezes ao Verão Maior Paraná, é tudo muito organizado, bonito, dá para ver o tamanho do investimento e o projeto aqui”, afirmou Letícia. “Foi muito legal conhecer o Israel e o Rodolffo, eles são uns queridos. Nós nem viemos esperando por isso, mas tivemos sorte e foi incrível”, destaca Helena.

Cristiane de Souza Araújo (49) é vendedora e veio de Pinhais prestigiar a dupla. “Estou desde sexta-feira acompanhando os shows, a estrutura está linda e tudo está muito bom, estou impressionada”, ressaltou.

