Turista é multado em quase R$ 8 mil após invadir área para pegar celular nas Cataratas

A ação de um visitante que pulou a grade de segurança das Cataratas do Iguaçu, em Foz do Iguaçu, para recuperar um celular acabou em punição financeira pesada. O Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio) identificou o infrator e aplicou uma multa no valor de quase R$ 8 mil.

O episódio foi registrado em junho em vídeo na Passarela da Garganta do Diabo e, de acordo com a administração do parque, colocou a vida do turista em risco extremo e mobilizou as equipes de segurança do local.

A sanção administrativa foi formalizada com base no artigo 90 do Decreto Federal nº 6.514/2008, que disciplina as infrações contra a flora, fauna e áreas de preservação. Para comprovar a situação, o ICMBio requisitou as imagens das câmeras de monitoramento e os relatórios da concessionária Urbia Cataratas, responsável pela gestão do atendimento aos visitantes. Todo o material foi anexado ao processo administrativo como prova da invasão à área restrita.

Em nota oficial enviada à Tribuna do Paraná, a administração do Parque Nacional do Iguaçu reforçou que o cumprimento das regras de visitação é obrigatório e visa à proteção da vida dos turistas e à preservação do patrimônio natural. A unidade alertou que ultrapassar os limites dos guarda-corpos representa um perigo real de queda nos saltos d’água e que atitudes semelhantes continuarão sendo punidas rigorosamente, conforme prevê a legislação ambiental.

O nome e a nacionalidade do visitante não foram divulgados pela fiscalização, seguindo o protocolo padrão de proteção de dados em processos administrativos. Até o momento, não há confirmação do pagamento do valor referente à autuação. Por estar em fase administrativa, o infrator ainda tem o direito de apresentar defesa e recorrer da multa.