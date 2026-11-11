Túnel de quatro quilômetros na BR-277 pode criar nova ligação pela Serra do Mar

Um túnel de aproximadamente quatro quilômetros pode mudar o trajeto da BR-277 na Serra do Mar, entre Curitiba e o Litoral do Paraná. A proposta, estudada pela concessionária EPR Litoral Pioneiro, prevê uma alternativa para o trecho de Morretes, marcado por curvas, riscos de deslizamentos e dificuldades para a circulação de veículos de carga.

Apesar da expectativa em torno da obra, o projeto ainda está em fase preliminar, sem previsão de início da construção.

O traçado em avaliação fica entre os quilômetros 39 e 43 da rodovia, na região dos viadutos do Caruru e dos Padres. A ideia é utilizar uma passagem subterrânea para reduzir a exposição do tráfego às condições da serra, especialmente em períodos de chuvas intensas, quando a instabilidade das encostas pode comprometer a segurança e provocar bloqueios.

A BR-277 é a principal ligação rodoviária entre Curitiba e Paranaguá e tem papel estratégico no transporte de mercadorias até os portos do Paraná. Interdições nesse corredor afetam não apenas os motoristas que seguem para o Litoral, mas também o escoamento da produção agrícola e industrial.

Procurada pela reportagem, a EPR Litoral Pioneiro informou que ainda trabalha nos encaminhamentos necessários para contratar os primeiros estudos técnicos.

“A EPR Litoral Pioneiro informa que a proposta para criação de uma via alternativa na BR-277 está na fase de alinhamentos para a viabilidade da contratação das empresas responsáveis pelos primeiros estudos técnicos.”

A manifestação indica que ainda não existe um projeto executivo concluído. Questões como viabilidade geológica, soluções de engenharia, impactos ambientais, custos e prazo de execução dependerão de avaliações posteriores.

A proposta de passagem subterrânea tem como referência soluções adotadas na Rodovia dos Imigrantes, em São Paulo, onde túneis integram a ligação entre o planalto e o Litoral. No Paraná, a intenção é avaliar uma alternativa que diminua a necessidade de intervenções em áreas de vegetação e reduza a vulnerabilidade do trajeto aos movimentos de terra. Esses benefícios, no entanto, ainda precisarão ser demonstrados pelos estudos técnicos e ambientais.

Projeto integra plano de modernização da BR-277

A possibilidade do túnel está relacionada ao Conexão Litoral, iniciativa desenvolvida pela concessionária em parceria com a Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT). O programa reúne propostas para melhorar a segurança, a infraestrutura e o desempenho ambiental da rodovia.

Na resposta encaminhada à reportagem, a EPR destacou que a iniciativa está alinhada à agência reguladora.

“A iniciativa está alinhada com a ANTT, responsável pelo programa de concessão, por meio do Conexão Litoral, iniciativa inovadora que prevê uma série de investimentos com foco em sustentabilidade, inovação e tecnologia e transformará a BR-277 no primeiro corredor logístico sustentável do Brasil a partir de novos serviços e soluções.”

O programa contempla medidas que vão além da construção de uma eventual nova passagem pela serra. Entre as soluções previstas estão sistemas de monitoramento de encostas, melhoria da drenagem, tecnologias para acompanhar as condições do tráfego, conectividade e infraestrutura voltada à redução de emissões no transporte.

A ANTT identifica o segmento entre os quilômetros 31 e 46 como uma das áreas mais sensíveis da rodovia às condições geológicas e climáticas. Para esse trecho, o planejamento inclui medidas de estabilização do terreno e a criação de uma rota alternativa capaz de manter a circulação em situações de interdição prolongada.

Em agosto de 2026, a agência informou a conclusão de intervenções de contenção e estabilização de encostas no quilômetro 43 da BR-277, em Morretes, além de outros pontos próximos a Paranaguá. Essas obras fazem parte das medidas de segurança já executadas e não representam o início da construção do túnel.

Construção ainda depende de estudos

Embora o túnel seja uma das possibilidades consideradas para a Serra do Mar, a concessionária não anunciou orçamento, cronograma de obras ou prazo de entrega. A contratação dos estudos será uma etapa necessária para determinar se a solução poderá ser executada e quais condições deverão ser atendidas.

O Conexão Litoral já possui uma estrutura de cooperação institucional. A parceria foi formalizada em outubro de 2025, e a ANTT promoveu, em março de 2026, uma reunião técnica para discutir sua implementação com representantes do setor de transportes, órgãos públicos e concessionária.

O programa funciona em um ambiente regulatório experimental, que permite avaliar tecnologias e modelos de operação sob supervisão da agência. Isso não significa, porém, que a obra do túnel já esteja aprovada.

A definição sobre a passagem subterrânea dependerá dos resultados dos estudos de engenharia, da avaliação de seus impactos e dos procedimentos regulatórios e ambientais necessários.

Mais informações sobre o programa estão disponíveis na página oficial do Conexão Litoral.