Trotes ao 190 e 181 prejudicam emergências no Paraná

As forças de segurança do Paraná alertam que os trotes aos serviços 190 e 181 continuam prejudicando o atendimento de urgência, especialmente durante o Verão Maior Paraná. As ligações falsas ocupam linhas, desviam viaturas e atrasam socorros que exigem ação imediata, colocando vidas em risco.

Entre dezembro de 2024 e março de 2025, o Disque-Denúncia 181 registrou 757 trotes, quase 4% das ligações de orientação no período. No 190 da Polícia Militar do Paraná (PMPR), foram 4,2 mil trotes na temporada passada. Cada chamada falsa representa um atendimento perdido que poderia ter sido um pedido real de ajuda.

O major Adriano Patrik Marmaczuk, oficial adjunto do Centro de Operações (Copom) em Curitiba, explica o impacto: “Quando um policial atende um trote, uma linha fica ocupada desnecessariamente. Isso impede que alguém em uma situação real de emergência consiga ajuda no tempo certo”.

As consequências são graves: viaturas são deslocadas para endereços inexistentes, deixando regiões descobertas e aumentando a vulnerabilidade da população. Além disso, os trotes sobrecarregam atendentes e despachantes, podendo resultar em atrasos e erros em ocorrências graves.

Para garantir o bom funcionamento dos serviços, as forças de segurança reforçam o uso correto dos canais: o 190 deve ser acionado para emergências em andamento, enquanto o 181 é indicado para denúncias anônimas sobre crimes que não estão acontecendo no momento.