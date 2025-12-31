Paciente faz crochê enquanto médicos operam tumor no cérebro em hospital do Paraná

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Durante a cirurgia para retirada de um tumor, a agricultora paranaense Elidamaris Ferreira Martins Galter permaneceu acordada do início ao fim do procedimento. As imagens do momento, em que ela aparece fazendo crochê na mesa cirúrgica, repercutiram nas redes sociais e chamaram a atenção pelo inusitado e pela tranquilidade da paciente.

Natural de Cascavel, no oeste do Paraná, Elidamaris foi diagnosticada com câncer de mama em 2023. Desde então, passou por sessões de quimioterapia e acompanhamento médico constante. Em novembro, precisou ser submetida a uma cirurgia no cérebro após a identificação de metástase no local.

O procedimento foi realizado no Hospital do Câncer Uopeccan e exigiu preparação cuidadosa. Antes da cirurgia, Elidamaris passou por avaliações clínicas e psicológicas para verificar sua capacidade de atenção, resposta a comandos e controle emocional durante a intervenção.

“Ele perguntou se eu era tranquila, porque para fazer esse tipo de cirurgia a pessoa precisa ser calma. Na hora de acordar, não pode se apavorar, querer levantar ou sair”, contou Elidamaris em entrevista ao programa Meio-Dia Paraná, da RPC TV.

A opção por manter a paciente acordada tem uma explicação técnica. Durante a cirurgia, os médicos precisam monitorar funções essenciais, como fala, raciocínio e coordenação motora. Por isso, Elidamaris foi orientada a realizar uma atividade manual, como o crochê, enquanto a equipe acompanhava suas reações.

Apesar do impacto da cena, o cérebro não sente dor. Isso ocorre porque o órgão não possui receptores responsáveis por essa sensação. O desconforto fica restrito à pele e às membranas ao redor, que recebem anestesia local antes do início do procedimento.

A tranquilidade da agricultora durante a cirurgia chamou a atenção para técnicas cada vez mais avançadas no tratamento de tumores cerebrais. Esta foi a primeira vez que um procedimento do tipo foi realizado no hospital.

Manda pra Tribuna!

Você conhece pessoas que fazem coisas incríveis, viu alguma irregularidade na sua região? Quer mandar uma foto, vídeo ou fazer uma denúncia? Entre em contato com a gente pelo WhatsApp dos Caçadores de Notícias, pelo número (41) 9 9683-9504. Ah, quando falar com a gente, conte sobre essa matéria aqui! 😉