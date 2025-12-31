Ex-lateral da Seleção passa por cirurgia após médicos detectarem problema no coração

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

O ex-lateral da Seleção Brasileira, Roberto Carlos, passou por uma cirurgia para a inserção de um cateter no coração durante o período de férias no Brasil. A informação foi divulgada pelo jornal espanhol AS, que afirmou que o ex-jogador está bem e segue sob monitoramento médico.

Inicialmente, Roberto Carlos procurou atendimento hospitalar para realizar exames de rotina relacionados a um incômodo na perna. Durante a avaliação, os médicos identificaram a presença de um pequeno coágulo sanguíneo.

Uma nova ressonância magnética apontou ainda um funcionamento irregular no coração, o que levou à necessidade de intervenção. A cirurgia foi realizada nesta quarta-feira (31/12).

O procedimento, que inicialmente estava previsto para durar cerca de 40 minutos, acabou se estendendo por quase três horas devido a uma complicação médica. Apesar disso, o ex-jogador passa bem e permanece em observação pelas próximas 48 horas.

