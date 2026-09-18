Estradas

Acidente com três caminhões causa filas e complica trânsito no Paraná nesta sexta (18)

3 minutos de leitura
Tribuna do Paraná
Por Redação / Tribuna do Paraná Editado por Julia Moreira
- Atualizado: 18/09/26 09h13
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Fotografia em enquadramento amplo com plano geral aéreo de um trecho de rodovia federal de pista dupla sob iluminação diurna. Em primeiro plano, no centro, sobressai uma placa azul com a inscrição em branco "POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL". À esquerda, na pista em sentido aproximação, observa-se uma fila contínua de veículos, predominantemente caminhões de grande porte, baús e utilitários, trafegando em direção ao primeiro plano. À direita, na pista de sentido oposto, carros de passeio e caminhões seguem afastando-se. Entre as vias e nas margens, há canteiros gramados e diversas placas de sinalização verde e azul indicando rotas e trechos como "APA DO IRAÍ". Ao fundo, a rodovia estende-se em aclive suave contornada por vegetação e morros ao longe.
Acidente aconteceu no Contorno Leste de Curitiba. Foto: Arquivo/Ivonaldo Alexandre/Gazeta do Povo.

As rodovias federais (BRs) e estaduais (PRs) do Paraná registram pontos de congestionamento, bloqueios e obras nesta sexta-feira (18). Os principais impactos estão concentrados nos acessos a Curitiba e na região do Vale do Ribeira, onde trechos da BR-476 e da PR-092 seguem com restrições após ocorrências registradas nos últimos dias.

Além dos bloqueios emergenciais, concessionárias mantêm obras de manutenção em diferentes rodovias, com interdições de faixas e operações no sistema “Pare e Siga”.

Rodovias Federais (BRs)

Acidente causa congestionamento nos Contornos Sul e Leste

Nos Contornos Sul e Leste de Curitiba, envolvendo trechos da BR-376 e BR-116, um acidente entre três caminhões e um carro, somado às obras em andamento no km 112, provoca congestionamento no sentido São Paulo.

O bloqueio parcial de faixas causa reflexos no fluxo, com as filas se estendendo pelo Contorno Sul a partir da região da Cidade Industrial de Curitiba.

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Os motoristas que precisam acessar a região devem ficar atentos às condições do trânsito e, sempre que possível, planejar o deslocamento considerando os pontos de retenção.

BR-476 permanece com bloqueios no Vale do Ribeira

A BR-476, conhecida como Estrada da Ribeira, continua em situação crítica na região do Vale do Ribeira devido aos danos provocados por erosões e deslizamentos.

Em Adrianópolis, os km 4 e 5,6 estão totalmente interditados após o rompimento da pista. A passagem está liberada apenas para veículos de assistência e emergência.

Também em Adrianópolis, o km 14,5 apresenta interdição parcial por deslizamento de encosta. Em Tunas do Paraná, o km 42 também opera com interdição parcial devido a deslizamento.

Para o tráfego de longa distância entre Curitiba e São Paulo, a alternativa indicada é utilizar a BR-116, pela Rodovia Régis Bittencourt, evitando os trechos bloqueados da BR-476.

Rodovias Estaduais (PRs)

PR-092 tem mais de 50 ocorrências no Vale do Ribeira

A PR-092 segue com diversos pontos de atenção no Vale do Ribeira. A rodovia registra mais de 50 ocorrências, com trechos funcionando em meia pista devido a quedas de barreira.

A situação é mais concentrada entre os km 70 e 74, onde os motoristas devem redobrar a atenção devido às restrições de tráfego.

PR-182 opera em “Pare e Siga”

Na PR-182, em Francisco Alves, são realizadas obras no km 537.

O trecho opera no sistema “Pare e Siga”, com alternância do fluxo de veículos durante a execução dos serviços. Os motoristas devem respeitar a sinalização e reduzir a velocidade ao passar pelo local.

Obras e bloqueios de faixas

Contorno Norte de Maringá

No Contorno Norte de Maringá, na BR-376, a Faixa 2 está interditada entre os km 2 e 3 para a realização de reparos superficiais.

BR-369 tem interdições para fresagem e pintura

Na BR-369, entre Mandaguaçu e Ibiporã, há diferentes intervenções. No km 141, a Faixa 2 está interditada para serviços de fresagem. Já entre Jataizinho e Ibiporã, no trecho entre os km 121 e 135, as Faixas 1 e 2 são interditadas de forma intermitente para serviços de pintura da pista.

Os motoristas devem ficar atentos à sinalização e às alterações temporárias na circulação durante a passagem pelos trechos em obras.

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