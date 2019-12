Três pessoas ficaram feridas após um acidente em um parque de diversões instalado em Paranaguá, no litoral paranaense, na noite deste sábado (07), durante a Festa do Caranguejo que ocorre no município. Foi em uma montanha-russa infantil, no brinquedo chamado ‘centopeia’, que se desprendeu do trilho e três vagões da parte de trás ficaram travados no meio do caminho. Enquanto isto, a parte da frente seguiu funcionando e com o risco dos vagões se chocarem à frente.

continua depois da publicidade

Familiares e amigos das pessoas que estavam na atração infantil ficaram desesperados e tiveram que agir. Um homem pulou a grade de proteção e travou o brinquedo. Um dos responsáveis pela centopeia também atendeu as vitimas que estavam presas no trilho.

+Leia mais! Prime Rock: Festival que nasceu em Curitiba vai percorrer o Brasil!

Ambulâncias do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foram acionadas e atenderam duas crianças e um adulto que tiveram ferimentos leves. O brinquedo foi imediatamente interditado pelo Corpo de Bombeiros e vai passar por nova inspeção.

+Viu essa? Bairro Jardim Botânico em Curitiba terá trincheira. Entenda!

Em nota, a prefeitura de Paranaguá disse lamentar o ocorrido e ressalta que o parque tinha alvará de funcionamento em dia. “As famílias do acidente ocorrido no parque de diversões durante a Festa do Caranguejo tiveram ferimentos superficiais e foram encaminhadas ao Hospital Regional para exames mais detalhados por precaução. De acordo com a Secretaria de Cultura e Turismo (Secultur) o parque possuía alvará de funcionamento, além de vistoria realizada pelo Corpo de Bombeiros. A Prefeitura de Paranaguá lamenta o ocorrido e aguarda novas informações se colocando à disposição de todos”.

Ambulâncias do Serrviço de Atendimento Móvel de Urgência ( SAMU) foram acionadas e atenderam duas crianças e um adulto que tiveram ferimentos leves. Foto: Reprodução/WhatsApp.