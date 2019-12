Curitiba deve ganhar mais uma trincheira em breve. A prefeitura anunciou que o Ministério do Desenvolvimento Regional (MDR) liberou R$ 1,65 milhão para contratação de projetos de mobilidade na região leste da cidade. Entre elas, a construção de uma trincheira no bairro Jardim Botânico. Não há data para a obra começar.

A trincheira será bem nos fundos do parque Jardim Botânico e da Igreja Nossa Senhora de Lourdes, sob a Avenida Prefeito Lothário Meissner. A nova estrutura vai permitir a ligação das ruas Ostoja Roguski e Alberto Twardowski eliminando o semáforo existente. O objetivo é melhorar o tráfego na região, facilitando a integração entre os bairros Cristo Rei e Prado Velho.

Cruzamento entre as ruas Prefeito Lothario Meissener e Engenheiro Ostoja Roguski sofre com engarrafamentos: trincheira vai desafogar o trânsito. Foto: Átila Alberti / Tribuna do Paraná

Terminal novo

Também está no pacote liberado pelo governo federal a contratação de projeto para a construção de um novo Terminal do Capão da Imbuia. Entre as novidades do projeto, está um bicicletário para 180 bikes.