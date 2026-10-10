Trecho da BR-376 terá novos radares com limite de velocidade de 70 km/h

Dois novos pontos de fiscalização eletrônica de velocidade começam a multar motoristas na quarta-feira (14), na Rodovia Henrique Herwig (BR-376), em São José dos Pinhais, na Região Metropolitana de Curitiba. Os equipamentos ficam nas proximidades da antiga PUC e da Avipec, onde o limite máximo de velocidade será de 70 km/h.

Segundo a prefeitura, os radares têm o objetivo de coibir o excesso de velocidade e aumentar a segurança viária. O equipamento próximo à antiga PUC vai fiscalizar três faixas em cada sentido da rodovia.

Já o ponto na região da Avipec terá cobertura de duas faixas por sentido. A sinalização vertical e horizontal foi reforçada para alertar os motoristas sobre a fiscalização.

O primeiro ponto fica próximo ao número 14.980, no sentido Bairro–Centro, e ao número 15.101, no sentido Centro–Bairro. O segundo está nas proximidades da Avipec, próximo aos números 11.828, no sentido Bairro–Centro, e 11.811, no sentido Centro–Bairro. Nos dois locais, os condutores devem respeitar o limite de 70 km/h.

Outros novos radares em operação

Em setembro, outros equipamentos foram instalados no Paraná. Na BR-277, por exemplo, começou a instalação de novos radares nos quilômetros 0, 10 e 12, em Paranaguá, e no quilômetro 45, em Morretes. As medidas integram as ações de segurança viária em trechos de rodovias concedidas.

A Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) também autorizou a instalação de 53 equipamentos de fiscalização em rodovias federais e estaduais sob concessão no Paraná.

Desse total, 41 são radares de pista, destinados a pontos críticos e com histórico de acidentes, e 12 ficam nas pistas de cobrança automática de pedágios. Os equipamentos estão previstos para rodovias como BR-153, BR-277, BR-369, PR-092, PR-151, PR-239 e PR-855.