Mais da metade dos caminhões fiscalizados no Paraná apresenta problemas

Em apenas um dia, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) identificou irregularidades em mais da metade dos 296 caminhões. Os resultados são da Operação Serra Segura, realizada nesta quinta-feira (8).

A ação ocorreu em diferentes regiões do Paraná e resultou no recolhimento ou retenção de 160 veículos devido a problemas de segurança. As equipes realizaram dez ações de fiscalização, que resultaram em 391 autos de infração.

O objetivo da operação Serra Segura é identificar veículos de carga com problemas de manutenção. As fiscalizações contam com o apoio técnico de mecânicos das concessionárias de rodovias e de equipes da PRF especializadas em fiscalização de trânsito.

Entre as principais irregularidades identificadas estão problemas no estado de conservação dos caminhões e falhas ou não uso de equipamentos obrigatórios.

Essas situações podem comprometer a segurança e contribuir para a ocorrência de acidentes graves. A ação também flagrou 41 motoristas profissionais descumprindo as regras de descanso obrigatório.

De acordo com a PRF, se o problema pode ser corrigido no local, o veículo pode ser liberado na sequência, ainda sendo autuado. Em situações que não representam risco imediato, a liberação ocorre mediante o recolhimento do documento e a apresentação posterior do veículo regularizado.

Já nos casos em que as condições do caminhão comprometem a segurança, o veículo é removido ao pátio, e sua liberação fica condicionada à correção dos problemas.

Principais irregularidades autuadas

Mau estado de conservação: 39

Falta de equipamento obrigatório: 16

Equipamento obrigatório ineficiente, inoperante ou em desacordo com a legislação: 130

Descumprimento do descanso obrigatório do motorista profissional: 41

Excesso de peso constatado: 88.306 quilos