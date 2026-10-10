Rodovias

Mais da metade dos caminhões fiscalizados no Paraná apresenta problemas

2 minutos de leitura
Tribuna do Paraná
Por Giully França - Especial para a Tribuna do Paraná Editado por Julia Moreira
- Atualizado: 10/10/26 11h47
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Fotografia em plano geral de um longo congestionamento de caminhões e veículos parados em uma rodovia asfaltada. Em primeiro plano e à esquerda, estende-se uma imensa fila de grandes caminhões de carga com carrocerias cobertas por lonas escuras e vermelhas. Cones de sinalização laranjas e brancos estão alinhados pelo chão ao longo da lateral dos veículos pesados. No centro, um homem sem camisa e de bermuda preta caminha a pé pela pista entre a fila de caminhões e os automóveis. À direita, carros de passeio — incluindo um modelo cinza em primeiro plano com a placa visível — encontram-se parados na faixa adjacente da estrada. No plano intermediário, a fila de veículos estende-se em perspectiva ao longo da rodovia, cercada por vegetação densa e árvores nas margens. Ao fundo, sobressaem-se o horizonte verdejante e uma placa publicitária ao lado da pista sob iluminação natural diurna.
Veículos apresentam problemas de sobrepeso e manutenção. Foto: Arquivo/Valterci Santos/Gazeta do Povo.

Em apenas um dia, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) identificou irregularidades em mais da metade dos 296 caminhões. Os resultados são da Operação Serra Segura, realizada nesta quinta-feira (8).

A ação ocorreu em diferentes regiões do Paraná e resultou no recolhimento ou retenção de 160 veículos devido a problemas de segurança. As equipes realizaram dez ações de fiscalização, que resultaram em 391 autos de infração.

O objetivo da operação Serra Segura é identificar veículos de carga com problemas de manutenção. As fiscalizações contam com o apoio técnico de mecânicos das concessionárias de rodovias e de equipes da PRF especializadas em fiscalização de trânsito.

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Entre as principais irregularidades identificadas estão problemas no estado de conservação dos caminhões e falhas ou não uso de equipamentos obrigatórios.

Essas situações podem comprometer a segurança e contribuir para a ocorrência de acidentes graves. A ação também flagrou 41 motoristas profissionais descumprindo as regras de descanso obrigatório.

De acordo com a PRF, se o problema pode ser corrigido no local, o veículo pode ser liberado na sequência, ainda sendo autuado. Em situações que não representam risco imediato, a liberação ocorre mediante o recolhimento do documento e a apresentação posterior do veículo regularizado.

Já nos casos em que as condições do caminhão comprometem a segurança, o veículo é removido ao pátio, e sua liberação fica condicionada à correção dos problemas.

Principais irregularidades autuadas

  • Mau estado de conservação: 39
  • Falta de equipamento obrigatório: 16
  • Equipamento obrigatório ineficiente, inoperante ou em desacordo com a legislação: 130
  • Descumprimento do descanso obrigatório do motorista profissional: 41
  • Excesso de peso constatado: 88.306 quilos
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