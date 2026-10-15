Trânsito em Curitiba: volta para casa tem bloqueios em nove bairros nesta quinta

Motoristas que retornam para casa nesta quinta-feira (15) podem encontrar ruas com interdições totais ou parciais devido a obras de infraestrutura, drenagem e pavimentação do Novo Inter 2 em diferentes bairros de Curitiba.

A recomendação para quem enfrenta o fluxo de horário de pico é redobrar a atenção à sinalização e, sempre que possível, buscar rotas alternativas.

Na tarde desta quinta, nove bairros têm alterações no trânsito. Confira:

Alto Boqueirão: A Rua Expedicionário Bruno Estrifica passa por obras de reciclagem e recuperação do pavimento a partir desta quinta-feira (15), no trecho após o cruzamento com a Rua 5 de Maio Dia do Expedicionário. A interdição tem duração prevista de cerca de 10 dias, exigindo atenção redobrada à movimentação de máquinas e trabalhadores.

A Rua Expedicionário Bruno Estrifica passa por obras de reciclagem e recuperação do pavimento a partir desta quinta-feira (15), no trecho após o cruzamento com a Rua 5 de Maio Dia do Expedicionário. A interdição tem duração prevista de cerca de 10 dias, exigindo atenção redobrada à movimentação de máquinas e trabalhadores. Mercês: A Rua Alcides Munhoz registra bloqueio parcial na faixa da esquerda desde as 9h30 desta quinta-feira (15), entre a Rua Jacarezinho e a Avenida Manoel Ribas, para as obras do Novo Inter 2. A previsão é de que o bloqueio dure cerca de 90 dias, com o acesso mantido para o Centro Hospitalar Nossa Saúde e o Espaço É Preciso Saber Viver.

A Rua Alcides Munhoz registra bloqueio parcial na faixa da esquerda desde as 9h30 desta quinta-feira (15), entre a Rua Jacarezinho e a Avenida Manoel Ribas, para as obras do Novo Inter 2. A previsão é de que o bloqueio dure cerca de 90 dias, com o acesso mantido para o Centro Hospitalar Nossa Saúde e o Espaço É Preciso Saber Viver. Novo Mundo: A Rua Catarina Scotti, em frente ao Terminal do Capão Raso, recebe obras de drenagem a partir desta quinta-feira (15). A circulação de veículos e ônibus é mantida, mas há interferências no trânsito devido à presença de maquinário e pedestres, com duração estimada em cerca de 15 dias.

A Rua Catarina Scotti, em frente ao Terminal do Capão Raso, recebe obras de drenagem a partir desta quinta-feira (15). A circulação de veículos e ônibus é mantida, mas há interferências no trânsito devido à presença de maquinário e pedestres, com duração estimada em cerca de 15 dias. Boqueirão: A via de acesso ao Parque Náutico, na Avenida Marechal Floriano Peixoto, está totalmente bloqueada desde quarta-feira (14) para obras de drenagem e implantação de travessia entre lagoas. A interdição deve durar cerca de uma semana.

A via de acesso ao Parque Náutico, na Avenida Marechal Floriano Peixoto, está totalmente bloqueada desde quarta-feira (14) para obras de drenagem e implantação de travessia entre lagoas. A interdição deve durar cerca de uma semana. Uberaba: A Rua Mariano Augusto da Luz possui bloqueio total entre as ruas Abóbora e Delourdes Loiola de Paula, com início na terça-feira (13), para obras de drenagem. A previsão de duração é de cerca de três dias, com acesso permitido apenas a moradores locais.

A Rua Mariano Augusto da Luz possui bloqueio total entre as ruas Abóbora e Delourdes Loiola de Paula, com início na terça-feira (13), para obras de drenagem. A previsão de duração é de cerca de três dias, com acesso permitido apenas a moradores locais. Boqueirão: A Rua Pastor David Koop tem bloqueio parcial das 9h às 17h, iniciado na terça-feira (13), para obras de ampliação da rede de galeria de águas pluviais. O serviço tem duração prevista de aproximadamente uma semana.

A Rua Pastor David Koop tem bloqueio parcial das 9h às 17h, iniciado na terça-feira (13), para obras de ampliação da rede de galeria de águas pluviais. O serviço tem duração prevista de aproximadamente uma semana. Parolin: A Rua Toni Buso apresenta bloqueio parcial entre a Avenida Presidente Kennedy e o fim da via, das 9h às 16h30, desde terça-feira (13), para ampliação da rede de galeria de águas pluviais. A previsão para a conclusão dos serviços é de cerca de duas semanas.

A Rua Toni Buso apresenta bloqueio parcial entre a Avenida Presidente Kennedy e o fim da via, das 9h às 16h30, desde terça-feira (13), para ampliação da rede de galeria de águas pluviais. A previsão para a conclusão dos serviços é de cerca de duas semanas. Boa Vista: A via lenta da Avenida Paraná, no sentido Santa Cândida, está totalmente bloqueada desde terça-feira (13) entre as ruas Estados Unidos e Desembargador Aurélio Feijó, devido às obras de requalificação de calçadas no entorno da estação-tubo Holanda. O desvio indicado pela prefeitura é pela Avenida Estados Unidos e pela Rua Canadá, com duração estimada em uma semana.

A via lenta da Avenida Paraná, no sentido Santa Cândida, está totalmente bloqueada desde terça-feira (13) entre as ruas Estados Unidos e Desembargador Aurélio Feijó, devido às obras de requalificação de calçadas no entorno da estação-tubo Holanda. O desvio indicado pela prefeitura é pela Avenida Estados Unidos e pela Rua Canadá, com duração estimada em uma semana. Portão: O cruzamento das ruas Tabajaras e Vital Brasil permanece com bloqueio total de 13 a 16 de outubro para o andamento das obras do Novo Inter 2, exigindo atenção redobrada dos motoristas na região.