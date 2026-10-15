Motorista de ônibus de Curitiba é preso por dirigir bêbado com passageiros

Um motorista do transporte coletivo de Curitiba acabou preso em flagrante no início da noite desta quarta-feira (14) depois de ser flagrado dirigindo bêbado em pleno horário de trabalho.
Ele cumpria a rota da linha 821 – Fernão Dias com mais de 20 passageiros a bordo quando começou a fazer manobras perigosas, andando em zigue-zague pelas ruas da capital.
A situação assustou quem estava no veículo. Assim que conseguiram desembarcar, por volta das 19h, alguns passageiros avistaram uma equipe da Polícia Militar que passava pela região e denunciaram a conduta agressiva e arriscada do condutor.
Os policiais foram atrás do ônibus e abordaram o motorista. Ao passar pelo teste do bafômetro, o resultado confirmou o perigo: o aparelho apontou 0,93 mg/L de álcool por litro de ar expelido — mais do que o dobro do limite de 0,34 mg/L, índice que já configura crime de trânsito.
Com o flagrante, o homem recebeu voz de prisão na hora e foi levado para a Delegacia de Delitos de Trânsito (Dedetran), no bairro Capão da Imbuia. Ele vai responder criminalmente com base no artigo 306 do Código de Trânsito Brasileiro (CTB).
O que dizem os envolvidos
Em nota, a empresa Transporte Coletivo Glória, responsável pela linha, lamentou o ocorrido e classificou a atitude do funcionário como “absolutamente inaceitável”. A operadora destacou que realiza exames médicos e testes toxicológicos periódicos com os colaboradores e informou que aguarda os procedimentos legais para tomar as medidas cabíveis.
Já a Urbs, que gerencia o sistema de transporte da cidade, informou que enviou outro motorista e um novo ônibus para dar continuidade à viagem no momento do incidente. O órgão reforçou que não tolera comportamentos que coloquem a população em risco e adiantou que vai cobrar punições severas da empresa contratada.