Motorista de ônibus de Curitiba é preso por dirigir bêbado com passageiros

Um motorista do transporte coletivo de Curitiba acabou preso em flagrante no início da noite desta quarta-feira (14) depois de ser flagrado dirigindo bêbado em pleno horário de trabalho.

Ele cumpria a rota da linha 821 – Fernão Dias com mais de 20 passageiros a bordo quando começou a fazer manobras perigosas, andando em zigue-zague pelas ruas da capital.

A situação assustou quem estava no veículo. Assim que conseguiram desembarcar, por volta das 19h, alguns passageiros avistaram uma equipe da Polícia Militar que passava pela região e denunciaram a conduta agressiva e arriscada do condutor.

Os policiais foram atrás do ônibus e abordaram o motorista. Ao passar pelo teste do bafômetro, o resultado confirmou o perigo: o aparelho apontou 0,93 mg/L de álcool por litro de ar expelido — mais do que o dobro do limite de 0,34 mg/L, índice que já configura crime de trânsito.

Com o flagrante, o homem recebeu voz de prisão na hora e foi levado para a Delegacia de Delitos de Trânsito (Dedetran), no bairro Capão da Imbuia. Ele vai responder criminalmente com base no artigo 306 do Código de Trânsito Brasileiro (CTB).

Imagens do momento da abordagem da Polícia Militar. Foto: Reprodução/RPC TV.

O que dizem os envolvidos

Em nota, a empresa Transporte Coletivo Glória, responsável pela linha, lamentou o ocorrido e classificou a atitude do funcionário como “absolutamente inaceitável”. A operadora destacou que realiza exames médicos e testes toxicológicos periódicos com os colaboradores e informou que aguarda os procedimentos legais para tomar as medidas cabíveis.

Já a Urbs, que gerencia o sistema de transporte da cidade, informou que enviou outro motorista e um novo ônibus para dar continuidade à viagem no momento do incidente. O órgão reforçou que não tolera comportamentos que coloquem a população em risco e adiantou que vai cobrar punições severas da empresa contratada.