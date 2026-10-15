Ratinho Junior e Moro se reúnem para iniciar transição após atritos na campanha

O governador eleito do Paraná, Sergio Moro (PL), se reuniu nesta quinta-feira (15) O governador eleito do Paraná, Sergio Moro (PL), se reuniu com o governador Ratinho Junior (PSD), no Palácio Iguaçu, em Curitiba, para iniciar a organização da transição de governo. Primeiro encontro entre os dois após a eleição, a reunião contou também com a participação do vice-governador Darci Piana.

Durante o encontro, Ratinho Junior afirmou que vai colaborar com o processo e garantir o acesso às informações necessárias para preparar a futura gestão. O espaço do Chapéu Pensador, no bairro Bigorrilho, em Curitiba, foi disponibilizado para servir de base de trabalho à equipe de transição de Moro.

A formalização dos procedimentos deverá ocorrer por meio de um decreto que estabelecerá as regras para organizar as atividades e a troca de informações entre as equipes do atual governo e da futura administração.

Segundo Moro, a prioridade é conduzir a transição com diálogo, responsabilidade e transparência, de modo a assegurar a continuidade dos serviços públicos. “Nosso objetivo é conduzir esse processo com diálogo, responsabilidade e transparência, garantindo todas as informações necessárias para preparar o novo governo e assegurar a continuidade dos serviços à população paranaense. Agradeço ao governador pela disposição em colaborar”, declarou.

Os nomes dos integrantes das equipes responsáveis pela transição ainda serão divulgados por Moro e Ratinho Junior. A definição dos representantes deverá orientar os próximos passos da transferência de informações e da preparação para a posse do novo governo, prevista para janeiro de 2027.

Reaproximação após desavenças na campanha

O encontro marcou uma reaproximação entre Ratinho Junior e Moro após os atritos durante o período eleitoral. Na campanha, o grupo político do governador acionou o Tribunal Regional Eleitoral do Paraná (TRE-PR) contra Moro, alegando uso não autorizado da imagem de Ratinho Junior para transmitir uma falsa percepção de apoio político.

Em setembro, Ratinho Junior intensificou sua participação na campanha de Sandro Alex (PSD), licenciando-se temporariamente do cargo de governador para se dedicar à candidatura. Também passou a comentar diretamente a campanha de Moro nas redes sociais e em comícios.

Na tentativa de enfraquecer o adversário junto ao eleitorado de direita e bolsonarista, Ratinho publicou vídeos nos quais afirmou que o ex-juiz “traiu Jair Bolsonaro” ao deixar o Ministério da Justiça e tentar derrubar o ex-presidente.

O governador também criticou a trajetória política de Moro, alegando que ele abandonou a magistratura, deixou o ministério durante a pandemia e pretendia interromper antecipadamente o mandato de senador para assumir o governo estadual.

Durante a campanha, Moro adotou uma postura cautelosa nos embates diretos com Ratinho Junior e afirmou que, se eleito, daria continuidade aos projetos positivos da gestão estadual. Em contrapartida, rebateu as críticas de Sandro Alex, acusando a campanha adversária de fazer “jogo baixo” e de disseminar informações falsas sobre uma suposta intenção de decretar moratória nas obras do Paraná.