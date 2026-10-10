Ratinho Júnior declara apoio a Flávio Bolsonaro após disputa entre PSD e PL no Paraná

O governador do Paraná, Ratinho Júnior (PSD), vai apoiar Flávio Bolsonaro (PL) no segundo turno das Eleições 2026. Nas redes sociais, o chefe do Executivo estadual publicou neste sábado (10) que conversou por telefone com o candidato à Presidência.

O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), que foi eleito no primeiro turno, também participou da ligação. Ao compartilhar o registro da conversa, Ratinho Júnior escreveu: “Vamos caminhar juntos pelo futuro do nosso Brasil”.

O apoio ocorre após uma disputa eleitoral em que PSD e PL estiveram em lados opostos no Paraná. O partido do governador lançou Sandro Alex (PSD) como candidato à sucessão estadual, mas ele foi derrotado por Sergio Moro (PL).

Segundo a Folha de S.Paulo, a expectativa é que Ratinho Júnior ajude a mobilizar outros governadores para apoiar Flávio Bolsonaro na disputa presidencial. A adesão deve ser oficializada em um ato organizado pelo PL após o feriado desta segunda-feira (12).

Conversei com o Flávio Bolsonaro e com o governador Tarcísio. Vamos caminhar juntos pelo futuro do nosso Brasil! 🇧🇷https://t.co/iBnbkaHkPA — Ratinho Junior (@ratinho_jr) October 10, 2026

Ratinho manteve aproximação durante governo Bolsonaro

Não é a primeira vez que Ratinho Júnior declara apoio a um integrante da família Bolsonaro em uma eleição presidencial. Em 2022, durante a campanha de reeleição de Jair Bolsonaro (PL), o governador paranaense também esteve ao lado do então presidente e atribuiu parte dos investimentos federais no estado à parceria entre os governos.

Na ocasião, durante uma coletiva de imprensa, Ratinho Júnior afirmou que o Paraná havia sido beneficiado pela gestão federal. “O presidente Bolsonaro para o Paraná foi o presidente dos últimos 30 anos que mais investiu no estado, nós temos 2 bilhões em obras do governo federal. Isso é fruto de uma grande parceria”, declarou.

Na mesma ocasião, acrescentou: “O paranaense tem uma virtude que é uma gratidão, isso se demonstrou nas urnas”.