Uma das feiras mais tradicionais de Londrina, no Norte do Paraná, está mais perto de receber reconhecimento oficial por sua importância cultural, histórica, turística e gastronômica. A Feira do Cincão, realizada há quase cinco décadas na Avenida Saul Elkind, teve aprovado, nesta segunda-feira (23), um projeto de lei que a reconhece como patrimônio estadual.

A proposta, de autoria dos deputados estaduais Cobra Repórter (PSD) e Tercílio Turini (MDB), foi aprovada em turno único na Assembleia Legislativa do Paraná (Alep). O Projeto de Lei nº 1.235/2025 reconhece a relevância da feira para a identidade da cidade e para a economia da região Norte de Londrina.

Criada em 1978, a Feira do Cincão, também conhecida como Feira da Saul, reúne centenas de barracas e recebe aproximadamente 20 mil visitantes nas manhãs de domingo, segundo a justificativa do projeto.

O espaço oferece desde frutas, verduras e legumes até alimentos artesanais, queijos, embutidos e peixes. Entre as opções gastronômicas estão pastéis, espetinhos, caldo de cana, sucos e pratos da culinária japonesa, como sushi e sashimi.

Além dos alimentos, os frequentadores encontram roupas, calçados, artesanato, eletrônicos, artigos de decoração, utensílios domésticos, produtos para jardinagem e acessórios para animais de estimação.

Feira movimenta comércio e reúne artistas

A programação também inclui apresentações de músicos, sanfoneiros, cantores, mágicos, palhaços e outros artistas de rua, que fazem parte da tradição do espaço.

Ao longo dos anos, a feira se consolidou como fonte de renda para centenas de trabalhadores. O movimento aos domingos também beneficia lojas e outros estabelecimentos comerciais da Avenida Saul Elkind e das ruas próximas.

O reconhecimento proposto pelos parlamentares busca valorizar essa trajetória e preservar a importância da feira como ponto de encontro de diferentes gerações de londrinenses.

Com a aprovação na Assembleia Legislativa, a proposta avança no processo legislativo para que o reconhecimento seja formalizado. A aprovação parlamentar, por si só, não significa que o projeto já tenha sido sancionado e transformado em lei.