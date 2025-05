Na quinta-feira (15), profissionais do setor de Tecnologia da Informação (TI) do Paraná firmaram um novo acordo que extingue a escala de trabalho 6×1. A Convenção Coletiva de Trabalho (CCT), válida até 2027 e com data-base em 1º de maio, também estabelece um reajuste salarial de 6% e fixa o valor do auxílio-refeição em R$ 28 por dia.

Com as mudanças, a jornada passa a ser de cinco dias por semana, com possibilidade de expediente de segunda a sexta-feira ou de terça a sábado. O modelo deve ser definido em comum acordo entre o colaborador e a empresa. Para os casos de necessidade da contratação em escala 6×1, as empresas deverão negociar com o sindicato.

Segundo levantamento das entidades sindicais, a medida deve impactar cerca de 80 mil empregados distribuídos em aproximadamente 16 mil companhias no estado.

Mudanças no acordo de trabalho do setor de TI

Além das alterações na jornada e no salário, a CCT determina o pagamento da primeira parcela do 13º salário até 30 de outubro. O valor das horas extras também foi ajustado: 75% de acréscimo para dias úteis e sábados, e 100% aos domingos. O adicional noturno passa a ser de 30% para cada hora trabalhada entre 22h e 6h.

Outro benefício é o direito ao auxílio-creche para quem tem filhos de até seis anos. Também passa a ser obrigatória a contratação de um seguro de vida no valor de R$ 20 mil por colaborador. Para quem atua em regime de home office, a empresa deverá fornecer um auxílio mensal mínimo de R$ 100.