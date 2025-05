Concessão de rodovias do Paraná: quais lotes vão ser leiloados neste ano

Os lotes 4 e 5 da concessão de rodovias do Paraná, que devem ser leiloados na Bolsa de Valores de São Paulo (B3) no segundo semestre deste ano, somam pouco mais de mil quilômetros de estradas estaduais e federais e vão concluir o novo modelo de concessão à iniciativa privada que começou em 2023. O edital do certame deverá ser publicado pela Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) ainda neste mês de maio.

O lote 4 contempla 627,52 quilômetros das rodovias BR-272, BR-369, BR-376, PR-182, PR-272, PR-317, PR-323, PR-444, PR-862, PR-867 e PR-986, localizadas nas regiões norte, noroeste e oeste do estado, ligando Cornélio Procópio a Guaíra e Maringá a Nova Londrina. A previsão é de que sejam investidos R$ 10,91 bilhões nesse lote, além de R$ 7,33 bilhões em manutenção e conservação ao longo dos 30 anos de contrato.

Estão previstos 239,63 quilômetros de duplicações, com destaque para a PR-323, entre Maringá e Guaíra, que terá mais 159,98 quilômetros de estradas duplicadas. As principais intervenções do lote 4 estão na construção de quatro contornos, incluindo o norte de Londrina (30,1 quilômetros) e o sul de Maringá (19,27 quilômetros). Além destes, haverá contornos em Nova Londrina e Itaúna do Sul.

Esse lote deverá receber 81,11 quilômetros de faixas adicionais e 39,49 quilômetros de vias marginais. E como o lote 4 contempla rodovias estaduais que não estavam nos contratos anteriores de concessão, serão instaladas cinco novas praças de pedágio, sendo quatro na PR-323, e uma na BR-376, entre Paranavaí e Nova Londrina.

Lote 5 terá quase 240 quilômetros de duplicações

O lote 5 tem uma extensão total de 430,78 quilômetros das rodovias BR-158, BR-163, BR-369, BR-467 e PR-317, que conectam Maringá a Cascavel e Guaíra a Cascavel, no Noroeste e Oeste do Paraná. Os investimentos previstos chegam a R$ 6,51 bilhões, além de R$ 5,12 bilhões para manutenção. O contrato com a concessionária vencedora será assinado com duração de 30 anos.

Esse lote tem uma proporção maior de duplicações, chegando a 55% do total, somando 238,57 quilômetros — nessas rodovias há, hoje, 179,42 quilômetros já duplicados. Os maiores trechos de duplicações estão na BR-369 entre Campo Mourão e Cascavel (170,81 quilômetros) e na BR-163 entre Guaíra e Marechal Cândido Rondon (58,2 quilômetros). Além disso, serão construídos 19,99 quilômetros de vias marginais. Ao contrário do lote 4, está prevista a construção de apenas um contorno, em Guaíra, com 3,71 quilômetros de extensão.

O lote 5 terá cinco praças de pedágio, sendo que duas serão implantadas na BR-163, entre Cascavel e Guaíra — elas ficarão localizadas em Cascavel e Terra Roxa. As demais, já existentes, estão na BR-369, em Corbélia e Mamborê, e na PR-317, em Floresta.

