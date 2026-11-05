Aplicativo gratuito ajuda pais separados a dividir despesas e organizar rotina dos filhos

Pais e responsáveis que compartilham os cuidados com crianças e adolescentes passam a contar com uma ferramenta gratuita para organizar compromissos, despesas e períodos de convivência. O Tribunal de Justiça do Paraná (TJPR) lançou, nesta quarta-feira (4), o aplicativo Guarda no Celular, que reúne informações da rotina dos filhos e permite a troca de mensagens entre os responsáveis em um único ambiente digital.

Desenvolvido pela 2ª Vice-Presidência do TJPR, o aplicativo foi criado para facilitar a comunicação entre famílias que precisam dividir responsabilidades relacionadas à criação dos filhos, especialmente após o término de uma relação conjugal. Entre as funcionalidades estão o registro de compromissos escolares, consultas médicas, despesas e períodos de convivência. A ferramenta também permite organizar dados das crianças e adolescentes e acompanhar o planejamento estabelecido entre os responsáveis.

Ferramenta busca reduzir conflitos entre responsáveis

A proposta é reduzir dificuldades de comunicação que podem surgir quando os cuidados são compartilhados entre diferentes residências. Informações sobre horários, pagamentos e atividades cotidianas, por exemplo, podem ser consultadas em um mesmo espaço, evitando desencontros e possíveis atritos.

Durante o lançamento, o segundo vice-presidente do TJPR, desembargador Fábio Hack Dalla Vecchia, destacou que o fim de uma relação afetiva não encerra as obrigações dos adultos em relação aos filhos.

“Mesmo quando a relação conjugal ou afetiva entre os adultos termina, o exercício da parentalidade conserva uma dimensão compartilhada, com deveres que exigem participação e cooperação”, afirmou o magistrado.

Segundo ele, situações aparentemente simples, como definir quem acompanhará uma consulta médica ou organizar despesas escolares, podem provocar divergências quando não existe uma comunicação clara entre os responsáveis.

Lançamento durante a Semana da Conciliação

O aplicativo foi apresentado durante a XXI Semana Nacional da Conciliação, realizada entre os dias 3 e 6 de novembro, por iniciativa do Conselho Nacional de Justiça (CNJ). A programação busca estimular soluções consensuais para conflitos e ampliar o diálogo entre as partes envolvidas em processos judiciais.

A ferramenta integra as ações do TJPR voltadas à prevenção e à resolução de conflitos familiares, oferecendo um recurso prático para auxiliar a organização das responsabilidades parentais.

Como baixar

O aplicativo Guarda no Celular é gratuito e já está disponível para download nas principais lojas virtuais de aplicativos para sistemas Android e iOS.