Terra tremeu em ilha paradisíaca do Paraná neste domingo

O Centro de Sismologia da USP confirmou o registro de um terremoto (abalo sísmico) de magnitude 2,4 na Escala Richter em Paranaguá, no Litoral do Paraná. O tremor ocorreu na madrugada deste domingo (12/4).

O epicentro foi identificado na Baía de Paranaguá, entre a cidade de Paranaguá e a Ilha do Mel. De acordo com os dados técnicos, trata-se de um sismo raso, com profundidade estimada entre 0 e 10 quilômetros da superfície do solo.

Abalos dessa magnitude são considerados de baixa intensidade e, na maioria dos casos, não são percebidos pela população. No Brasil, esse tipo de tremor é relativamente comum e ocorre devido às pressões naturais na crosta terrestre, que se acomodam ao longo do tempo liberando energia.

No Paraná, o último registro havia ocorrido em Castro, no dia 19 de fevereiro, com magnitude de 1,7. Ao longo de 2026, já foram contabilizados sete abalos sísmicos no estado, sendo o registrado na região de Paranaguá o mais intenso até o momento.

Mapa do epicentro. Imagem: Reprodução/Centro de Sismologia da USP.