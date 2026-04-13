Homem em situação de rua consegue emprego por programa em Curitiba

Jefte Cleiton Santos, de 38 anos, conseguiu uma vaga de repositor em supermercado após atendimento no projeto Base, da Prefeitura de Curitiba. Natural de Bebedouro, interior de São Paulo, ele vivia em situação de rua na capital paranaense quando procurou o programa, que reúne serviços de alimentação, saúde, assistência social e intermediação de emprego em um único espaço. O encaminhamento para a vaga aconteceu através do Sine, que funciona dentro do local.

Frequentador do programa Mesa Solidária, Jefte conheceu o Base logo após sua inauguração. Enquanto aguardava uma refeição, decidiu procurar atendimento no Sine instalado no espaço. Foi selecionado para a vaga e aguarda a entrega de documentos para começar a trabalhar. Antes de chegar a Curitiba, ele enfrentou um período difícil, passando por abrigos temporários. Chegou a conseguir emprego em um mutirão da Prefeitura, mas uma embolia pulmonar interrompeu seus planos.

O Base funciona como um centro integrado que oferece atendimento emergencial e intermediação de emprego para pessoas em vulnerabilidade social. A presença permanente do Sine no local conecta diretamente os usuários às vagas disponíveis no mercado de trabalho. O programa foi criado para promover autonomia e facilitar a reconstrução de trajetórias de vida através do acesso a serviços básicos e oportunidades de trabalho.