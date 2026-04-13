Curso grátis de auxiliar de serviços automotivos tem inscrições até sexta

Estão abertas as inscrições para a 8ª turma do Geração Futuro Profissionalizante, um curso 100% gratuito de formação em Auxiliar de Serviços Automotivos, voltado para moradores de bairro Borda do Campo e imediações, em São José dos Pinhais, região metropolitana de Curitiba.

O curso é uma iniciativa do Instituto Renault, em parceria com a Universidade Livre para a Eficiência Humana (Unilehu), que tem como objetivo preparar jovens e adultos para o mercado de trabalho, com formação técnica e desenvolvimento profissional. As inscrições vão até sexta-feira (17/04).

As aulas acontecem de segunda a quinta-feira, das 18h30 às 22h30, e a formação será por aulas práticas no Senai. O curso é grátis e para os moradores da região o transporte ida e volta também. Para participar é preciso ter pelo menos 18 anos, ensino fundamental completo, possuir CNH e comprovação de renda.

>>> As inscrições podem ser feitas neste link. Informações pelo 41 9 9508 1578.