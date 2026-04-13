Governo antecipa 13º do INSS para abril e maio; veja calendário e quem recebe

O governo federal confirmou a antecipação do 13º salário dos segurados do INSS para 2026. A medida foi oficializada por meio do Decreto nº 12.884, assinado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva, e deve injetar cerca de R$ 78,2 bilhões na economia brasileira.

Ao todo, aproximadamente 35,2 milhões de benefícios serão contemplados. O pagamento será feito em duas parcelas: a primeira, equivalente a cerca de R$ 39 bilhões, será depositada entre 24 de abril e 8 de maio. Já a segunda parcela, também estimada em R$ 39 bilhões, será paga entre 25 de maio e 8 de junho.

O calendário segue o número final do cartão de benefício, sem considerar o dígito verificador.

Calendário do 13º do INSS 2026

Confira quando o dinheiro cai na conta:

1ª parcela (50% do valor) – de 24 de abril a 8 de maio

– de 2ª parcela (valor restante) – de 25 de maio a 8 de junho

Quem pode antecipar o 13º salário pelo INSS?

Terão direito ao abono aposentados, pensionistas, beneficiários de auxílio por incapacidade temporária, auxílio-acidente, auxílio-reclusão e salário-maternidade.

Quem NÃO pode antecipar?

Não recebem o 13º salário os beneficiários do Benefício de Prestação Continuada (BPC/LOAS) e da Renda Mensal Vitalícia.

Tradicionalmente, o pagamento do abono ocorre nos meses de agosto e novembro, mas a antecipação tem sido adotada como forma de estimular a economia.