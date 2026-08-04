Temporal no Paraná: chuva pode passar de 100 mm e temperatura cai para 9°C

O Paraná enfrenta a partir desta quarta-feira (05) um período de fortes chuvas em todas as regiões, com tempestades, raios e acumulados que podem superar 100 mm em algumas áreas. O volume previsto para os próximos sete dias equivale à média de todo o mês de agosto, segundo o Simepar.

Em Curitiba, além da chuva, os moradores devem se preparar para uma queda brusca na temperatura a partir do fim de semana, com mínima de 9 ºC na segunda-feira (10).

Alerta laranja na metade oeste do Paraná

Conforme alerta emitido pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), o Paraná estará sob alerta amarelo de temporal na quarta-feira. Na quinta-feira (06), a situação ganha gravidade na metade oeste do estado, que passa a vigorar sob alerta laranja de temporal.

Para o leitor da Capital, o dia na quarta-feira terá chuva com acumulado previsto de 2,9 mm em Curitiba, antecedendo uma queda brusca na temperatura ao longo do fim de semana.

Segundo a previsão do tempo divulgada pelo Simepar para a quarta-feira, são esperadas chuvas no Paraná em todas as regiões e em diversos momentos do dia. Os acumulados vêm acompanhados de raios e trovoadas. O sol ainda consegue aparecer em alguns momentos entre muitas nuvens. As temperaturas sobem mais nas regiões Noroeste e Norte do estado, onde os termômetros chegam a registrar marcas ao redor dos 30 °C.

De acordo com avaliação do meteorologista Reinaldo Kneib, o cenário meteorológico para os próximos dias será caracterizado por precipitações acima do padrão histórico.

“O tempo no estado do Paraná no período de 05 a 11 de agosto de 2026 vai ser marcado pela ocorrência de muita chuva nas diversas regiões. Os maiores volumes, superiores a 100 mm são previstos para as áreas de divisa com Santa Catarina, fronteira com o Paraguai e Argentina, além do centro-sul paranaense”, explica.

Segundo o especialista o volume de precipitação previsto para este intervalo é equivalente à média de todo o mês de agosto, “caracterizando um episódio de tempo muito chuvoso para a época do ano em um curto período”, destacou o meteorologista.

Previsão do tempo para Curitiba tem chuva na quarta-feira

A precipitação atinge a capital paranaense na quarta-feira com volume acumulado de 2,9 mm. Além da instabilidade ao longo dos próximos dias, os moradores da cidade devem se preparar para uma mudança no padrão térmico: a partir de sábado, a previsão indica uma queda brusca na temperatura em Curitiba, culminando em uma mínima de 9 ºC na próxima segunda-feira, dia 10 de agosto.