Um dos principais cartões-postais do litoral do Paraná está fechado

O Morro do Cristo, um dos principais cartões-postais de Guaratuba, está temporariamente fechado para obras de revitalização. Segundo a Prefeitura, a previsão é de que o mirante permaneça interditado por até dois meses, período necessário para a execução das melhorias.

Localizado a 38 metros de altura, o ponto turístico é acessado por uma escadaria com 199 degraus. No topo, os visitantes encontram a imagem do Cristo Redentor, com 8,3 metros de altura, além de uma vista panorâmica da orla e da cidade. As intervenções têm como objetivo modernizar a estrutura e tornar a visita mais segura e confortável.

As obras incluem novo paisagismo, melhorias na iluminação, manutenção do mirante, substituição dos corrimãos, recuperação das escadas e adequações de acessibilidade. Também serão realizados serviços para reforçar a segurança do local e melhorias na infraestrutura utilizada pelo Corpo de Bombeiros, como a instalação de uma estação de rádio.

Durante o período de obras, o acesso ao topo do Morro do Cristo permanecerá totalmente interditado. Em nota, a Prefeitura informou que o objetivo é entregar um espaço renovado. “Em breve, o Morro do Cristo estará renovado para receber a população e os turistas com a qualidade que Guaratuba merece”, afirmou o município.