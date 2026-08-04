Novas regras liberam mais veículos na Ponte da Integração entre Paraná e Paraguai

Novas regras de operação da Ponte da Integração, que liga Foz do Iguaçu a Presidente Franco, no Paraguai, ampliaram o fluxo de veículos autorizados a utilizar a estrutura. Desde segunda-feira (3), linhas internacionais de ônibus urbanos e novas categorias de caminhões passaram a ter acesso à ponte, conforme ato declaratório da Receita Federal publicado no mesmo dia.

As mudanças foram definidas pela Comissão Mista Brasileiro-Paraguaia na última sexta-feira (31) e entraram em vigor imediatamente. Cada categoria, no entanto, deverá respeitar horários específicos de circulação.

A linha internacional de transporte urbano entre Foz do Iguaçu e Presidente Franco poderá utilizar a Ponte da Integração, de forma opcional, entre 7h e 19h. Para embarcar, os passageiros deverão apresentar o Documento para Trânsito Vicinal Fronteiriço, conforme previsto nos acordos do Mercosul.

Os ônibus de turismo fretado passam a ter autorização para circular pela ponte 24 horas por dia, desde que não tenham como destino final Foz do Iguaçu, Ciudad del Este ou Presidente Franco. A mesma regra também vale para os ônibus internacionais de linhas regulares.

As mudanças também ampliaram o uso da estrutura pelo transporte de cargas. Caminhões vazios de grande porte agora podem cruzar a ponte entre 20h30 e 5h, enquanto veículos com capacidade de até 3,5 toneladas também passam a ter autorização para utilizar a travessia. Nesse caso, os caminhões de menor porte vazios poderão circular entre 7h e 19h, mas o retorno carregado deverá ocorrer obrigatoriamente pela Ponte da Amizade.

Mudanças geram reações de caminhoneiros

Em construção desde 2019, a Ponte da Integração teve o tráfego liberado em dezembro de 2025, inicialmente restrito a caminhões de grande porte e ônibus de turismo. Com as novas regras, além da ampliação dos horários, aumentou o número de categorias autorizadas a utilizar a estrutura.

A mudança, porém, gerou insatisfação entre os caminhoneiros brasileiros. Na segunda-feira (3), o Sindicato dos Trabalhadores em Transportes Rodoviários de Foz do Iguaçu (Sintrofi) promoveu uma paralisação com apoio da Confederação Nacional dos Trabalhadores em Transportes e Logística (CNTTL) e da Federação dos Trabalhadores em Transportes Rodoviários do Estado do Paraná (Fetropar).

Segundo o Sintrofi, a principal reivindicação é que os caminhões brasileiros também possam utilizar a Ponte da Integração durante o período diurno, assim como já foi autorizado para caminhões paraguaios de menor porte. Para a categoria, a diferença nas regras cria um desequilíbrio nas condições de circulação entre os dois países.