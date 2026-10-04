Temporal deixa 130 mil imóveis sem energia no Paraná; veja as regiões mais afetadas

Os estragos provocados pelos temporais que aconteceram neste fim de semana ainda deixam 129,8 mil unidades consumidoras sem energia elétrica no Paraná neste domingo (4). De acordo com o boletim divulgado pela Copel às 17h, o fornecimento já foi restabelecido para 60% dos clientes afetados pelas chuvas e rajadas de vento que atingiram o estado desde a noite de sábado (3).

A situação mais crítica é no Sudoeste, com 45,2 mil desligamentos, seguido pelo Oeste, com 29,8 mil. As regiões Norte e Noroeste registram, respectivamente, 22,6 mil e 16,4 mil interrupções. Já Curitiba, Região Metropolitana e Litoral somam 2,4 mil unidades sem energia.

A força dos ventos provocou a queda de uma torre de alta tensão na região de Laranjeiras do Sul. Até o momento, também foram contabilizados danos em 106 postes, além de árvores derrubadas e cabos rompidos. No pico do temporal, às 7h50 deste domingo, 325 mil unidades consumidoras chegaram a ficar simultaneamente sem luz.

Para recuperar a rede, a Copel mantém 790 equipes em campo, com mais de 2 mil profissionais. Como o temporal coincidiu com o dia das eleições, a companhia também acompanha as ocorrências em conjunto com o Tribunal Regional Eleitoral do Paraná (TRE-PR) e o Simepar.

Os trabalhos continuam até a normalização do fornecimento. A falta de energia pode ser comunicada pelo WhatsApp (41) 3013-8973 ou pelo telefone 0800 51 00 116.