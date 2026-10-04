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Temporal deixa 130 mil imóveis sem energia no Paraná; veja as regiões mais afetadas

2 minutos de leitura
Tribuna do Paraná
Por Ana Reimann - Especial para a Tribuna do Paraná Editado por Eloá Cruz
- Atualizado: 04/10/26 17h40
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Os estragos provocados pelos temporais que aconteceram neste fim de semana ainda deixam 129,8 mil unidades consumidoras sem energia elétrica no Paraná neste domingo (4). De acordo com o boletim divulgado pela Copel às 17h, o fornecimento já foi restabelecido para 60% dos clientes afetados pelas chuvas e rajadas de vento que atingiram o estado desde a noite de sábado (3).

A situação mais crítica é no Sudoeste, com 45,2 mil desligamentos, seguido pelo Oeste, com 29,8 mil. As regiões Norte e Noroeste registram, respectivamente, 22,6 mil e 16,4 mil interrupções. Já Curitiba, Região Metropolitana e Litoral somam 2,4 mil unidades sem energia.

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A força dos ventos provocou a queda de uma torre de alta tensão na região de Laranjeiras do Sul. Até o momento, também foram contabilizados danos em 106 postes, além de árvores derrubadas e cabos rompidos. No pico do temporal, às 7h50 deste domingo, 325 mil unidades consumidoras chegaram a ficar simultaneamente sem luz.

Para recuperar a rede, a Copel mantém 790 equipes em campo, com mais de 2 mil profissionais. Como o temporal coincidiu com o dia das eleições, a companhia também acompanha as ocorrências em conjunto com o Tribunal Regional Eleitoral do Paraná (TRE-PR) e o Simepar.

Os trabalhos continuam até a normalização do fornecimento. A falta de energia pode ser comunicada pelo WhatsApp (41) 3013-8973 ou pelo telefone 0800 51 00 116.

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